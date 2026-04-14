Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

А встралийската актриса и модел Руби Роуз, известна с ролите си в „Оранжевото е новото черно“ и „Джон Уик 2“, направи шокиращи разкрития в поредица от публикации в платформата Threads в неделя, 12 април. Тя твърди, че Кейти Пери я е нападнала сексуално в нощен клуб преди близо две десетилетия — обвинение, което представителите на поп звездата определиха като „категорично невярно“, пише PEOPLE.

40-годишната Роуз реагира на статия, споделена от Complex, относно коментар на Пери за изпълнението на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella. В секцията за коментари тя заяви: „Кейти Пери ме нападна сексуално в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. На кого му пука какво мисли тя.“

В последващ отговор Роуз поясни, че е била „едва в началото на 20-те си години“ по време на предполагаемия инцидент и са ѝ били нужни „почти две десетилетия, за да разкаже за това публично“.

„Въпреки че съм благодарна, че успях да намеря гласа си след толкова време, това само показва колко мащабно е влиянието на травмата и сексуалното насилие“, написа тя.

Представител на Пери категорично отрече твърденията в официално изявление, разпространено в понеделник, 13 април. „Твърденията, разпространявани в социалните медии от Руби Роуз по адрес на Кейти Пери, са не само категорично неверни, но и опасни, безразсъдни лъжи“, се казва в позицията. „Г-жа Роуз има добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения в социалните медии срещу различни лица — твърдения, които многократно са били отричани от въпросните личности.“

Роуз допълни още, че „като жена, поради безброй причини, да призная за насилието и сексуалното посегателство от страна на жена върху жена, изглежда 100 пъти по-трудно, отколкото да говоря за мъжете хищници, поне за мен“.

Звездата заяви, че „не е заинтересована от подаването на жалба“. Това бе в отговор на потребител в Threads, който предположи, че думите ѝ са свързани със стара вражда в Twitter от 2017 г., когато Роуз разкритикува остро песента на Пери „Swish Swish“. „Пери е повече от добре дошла да ме съди (няма да го направи, защото се случи, имам снимки и буквално беше публично, видяно от множество хора“, твърди Роуз. „Освен това има толкова много други неща, които се случиха в годините преди глупавата ѝ песен и които тя не иска да обсъждам. Психологическата манипулация от нейна страна беше силна.“

Роуз също така твърди, че през 2010 г. именно Пери „е написала и подписала препоръчителните писма за заявлението ми за виза за САЩ“.