„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

А на Мена, Айтана, Мелоди Пенялвер, а дори и тенисистката Ема Радукану — това са само част от имената, които в последните месеци бяха свързвани с Карлос Алкарас. Любовният живот на младата звезда от Мурсия, която едва на 22 години вече е сред най-големите имена в световния тенис, винаги е предизвиквал огромен медиен интерес. Слуховете за неговите предполагаеми връзки се появяват непрекъснато през последните години, подхранвайки любопитството на феновете и пресата, пише HOLA!

Carlos Alcaraz is dating Brooks Nader, sister of SI Swimsuit model reveals

Този път обаче изглежда, че шампионът от US Open отново е влюбен и може би е започнал романтична връзка с модела Брукс Нейдър. Съмненията бяха разсеяни от сестрата на красавицата, която потвърди отношенията ѝ с Алкарас. Любопитното е, че доскоро Брукс беше свързвана с друг тенисист — Яник Синър.

Когато репортери директно попитаха дали Брукс излиза с испанеца, сестра ѝ Грейс Ан Нейдър не остави място за догадки и пред камерите на E! News по време на събитието „Raising Cane“ от Седмицата на модата в Ню Йорк (сряда, 10 септември) заяви: „Слуховете са верни.“ Тя все пак уточни: „Срещите са толкова широкообхватен термин. Но знам, че той е мъжът на часа.“

Освен това Грейс Ан разкри, че испанският тенисист вече е имал възможността да се срещне с две от сестрите на Брукс — 26-годишната Мери Холанд и 23-годишната Сара Джейн Нейдър. Тя обаче призна, че самата все още не е виждала звездата: „Умирам да го срещна“, сподели тя, добавяйки, че Алкарас е „толкова сладък“.

Досега двамата не са коментирали връзката си публично, а новината идва само седмица след като моделът категорично отрече слуховете за романтична връзка с Яник Синър.

👀 It's "love all" for Carlos Alcaraz and Brooks Nader -- or at least something along those lines ... 'cause the model's sister just claimed the two are hooking up!!



Here's the tea 🍵 https://t.co/5WXNRfm6nT pic.twitter.com/eKu5teN2xm — TMZ (@TMZ) September 10, 2025

Коя е Брукс Нейдър?

Брукс Нейдър се е утвърдила като професионален модел и талантлива танцьорка. Преди години тя беше партньорка на принц Константин от Гърция, което я държа дълго време в светлината на прожекторите. Кариерата ѝ, съчетаваща гъвкавост и силно медийно присъствие, я превръща във впечатляваща личност, която сега отново е в центъра на вниманието — този път заради връзката си с една от най-обещаващите и харизматични звезди в тениса.

28-годишната американка от ливански произход е популярна в социалните мрежи, където има над един милион последователи и редовно споделя своите визии и съвети за красота. Освен с модна кариера, тя се е изявявала и като актриса с малка роля в екшън трилъра Backtrace.

Брукс е предприемчива и стартира собствени бизнес инициативи, сред които линия бижута в сътрудничество с марката Electrick Parks и марката за домашен декор Home By BN.

През юни 2024 г. моделът отново попадна в медийните заглавия, когато се появи на сватбата на "Мис Вселена" 2012 Оливия Кълпо и играча от NFL Крисчън Маккафри в Роуд Айлънд, придружена от принц Константин. Романтичната им връзка обаче приключи само няколко месеца по-късно.

Последният ѝ официален известен партньор беше руският танцьор и хореограф Глеб Савченко, когото тя срещна през септември 2024 г. по време на шоуто Dancing with the Stars. Двамата се разделиха през април тази година.

В личната ѝ история се откроява и бракът с Уилям Хайър. Двамата се венчаха на 15 декември 2019 г. след три години връзка, на пищна церемония в Ню Орлиънс, Луизиана, пред 330 гости. Въпреки че вече са се дистанцирали емоционално, моделът на Sports Illustrated все още не е финализирал развода. През януари, осем месеца след началото на раздялата, Брукс публикува с доза хумор видео в TikTok: „Обрат в сюжета: Все още съм законно омъжена.“