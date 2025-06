Капитан е арестуван след експлозия на яхта в Ню Йорк, принудил 23 пътници да плуват, за да спасят живота си

К апитан е арестуван след експлозия на яхта в Ню Йорк, след като принудил 23 пътници да плуват, за да спасят живота си, съобщават от полицията. Данните показват, че е бил пиян, докато е управлявал плавателния съд, съобщава New York Post .

Джошуа Брито, на 33 години, е обвинен в шофиране под въздействието на алкохол и застрашаване на живота на другите при инцидента, който се е случил близо до остров Харт около 21:00 ч., съобщи говорител на полицията на Ню Йорк в неделя.

Пожарът на яхтата Carver 35 е накарал пътниците панически да скочат във водата, за да избягат от пламъците, като повечето са достигнали до намиращия се наблизо остров, съобщават източници от органите на реда.

🇺🇸BRONX BOAT BURSTS INTO FLAMES, 23 INJURED, CAPTAIN CHARGED WITH DRUNK DRIVING



A boat trip off the Bronx went up in flames yesterday night.



A 35-foot boat caught fire near Hart Island around 9 p.m., forcing 23 people into the water.



The captain, Joshua Brito, 33, was… https://t.co/MzZEz3PgAl pic.twitter.com/gjBSGrLlXC