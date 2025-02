Ужас в Ню Йорк: Три жертви и един изчезнал след инцидент с лодка

Б реговата охрана на САЩ издирва изчезнал човек, след като трима души загинаха, когато лодка започна да потъва в ледените води близо до Брийзи Пойнт в Куинс, Ню Йорк, в неделя следобед, съобщава Newsweek.

Агенцията разположи три спасителни лодки и хеликоптер MH-65 на местопроизшествието след съобщения, че лодка поема вода малко преди 12.05 ч., се казва в изявление.

Петима души, четирима от които бяха в безсъзнание, бяха извадени от потъващия кораб,

като по-късно трима бяха обявени за мъртви от болничните медици. Шести човек все още се издирва.

Инцидентът от неделя се случи в канала Амброуз, който се намира край бреговете на Брийзи Пойнт, Бруклин и Стейтън Айлънд. ABC 7 съобщи, че плавателният съд се е преобърнал и не е бил близо до брега по това време.

US Coast Guard, New York first responders searching for missing person after boat capsized with six passengers https://t.co/oB1mbGgqFg