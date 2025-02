Кание Уест продава тениски със свастики за 20 долара

К ание Уест с нова провокация към света.

Това става само седмица, след като на 67-ата церемония по връчването на наградите "Грами", съпругата му Бианка Чесори се появи на червения килим в напълно прозрачна рокля, без бельо, което предизвика широк обществен отзвук и критики. Поради провокативния ѝ тоалет, двойката беше помолена да напусне събитието с помощта на охраната.

Кание Уест продава тениски със свастики на своя уебсайт, което допълнително засили омразата към него в социалните мрежи.

Уебсайтът получи нова реклама в неделя, когато Уест, който промени името си на Ye, купи местна телевизионна реклама по време на "Супербоул", за да насочи хората към уебсайта си Yeezy. Там тениските се продават за скромната сума от 20 долара.

През последните няколко дни Уест изрича антисемитски, хомофобски и женомразки реплики на омраза в своя акаунт в X към повече от 32 милиона последователи. Знаменитости, еврейски групи, организации, борещи се срещу омразата, и други акаунти в X молеха платформата X на Илон Мъск да предприеме действия.

На някои от постовете на Уест в X бяха наложени ограничения за видимост, включително на тези с хомофобски изявления и на друг, в който се препоръчва насилие срещу евреи. В бележка, прикрепена към някои публикации, се казваше:

„Този пост може да нарушава правилата на X срещу поведение, пораждащо омраза“, като се добавя, че постът „не може да бъде отговорен, споделен или харесан“.

Kanye West dropped millions on a bizarre Super Bowl ad for Yeezy, then wiped his entire site—leaving just one item for sale: a Swastika shirt. 😳 pic.twitter.com/bH0dqjkqpq

В понеделник Лигата срещу поругаването остро разкритикува Уест.

„Свастиката е символът, приет от Хитлер като основна емблема на нацистите. Тя мобилизира неговите последователи през 20-и век и продължава да заплашва и да всява страх у тези, които са обект на антисемитизъм и бяло превъзходство. Няма оправдание за подобно поведение“, се казва в изявление на ADL, публикувано на X.

В неделя вечерта Уест сякаш деактивира собствения си акаунт. „Излизам от Twitter. Оценявам, че Илон ми позволи да се отпусна, Беше много катарзисно да използвам света като звукова дъска“, написа той.

Mental illness + Money can be a tragic cocktail.

Kanye paid millions for a Super Bowl commercial for his $20 shirts that have a swastika on it, reports NY Post.

His 4 children are innocents. His behavior will scar them forever. pic.twitter.com/499NbfrEIq