Кание Уест: Бихме наградите „Грами“, Бианка е най-търсена

К ание Уест се похвали, че той и Бианка Ченсори са „победили“ церемонията по раздаването на наградите „Грами“ с шокиращата си гола сцена на червения килим, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Когато пристигна в звукозаписно студио в Лос Анджелис във вторник, 47-годишният рапър разказа за момента, в който жена му мина по червения килим в напълно прозрачна гола мрежеста рокля, носена без бельо.

„Попитайте ни как беше да победим наградите „Грами“,

каза музикантът на оператор на TMZ. След като въпросът му беше повторен, бившият съпруг на Ким Кардашиян отговори: „Победихме „Грами“.

Музикантът, който преди това не одобряваше бившата му съпруга, 44-годишната Ким Кардашиян, да изглежда „прекалено секси“ на снимките, беше в изцяло черно облекло, а този път Бианка също имаше по-консервативна визия, носейки бяло яке с цип, сребрист клин и обувки с остър връх.

Кание Уест вече се похвали, че сцената, която направиха на наградите „Грами“ е разбила интернет, като отиде в Instagram, за да покаже резултатите от търсенето в Google, разкривайки, че Бианка е най-търсеният термин за вечерта. Google Metrics показа, че

„Bianca Censori outift“ е получила над 5 милиона търсения и дори е изпреварила търсенията за „носители на Грами“.

След това Кание сподели снимка на Бианка, облечена в прозрачния си тоалет отзад, докато стоеше с ръце на бедрата си. Последователите на Кание обаче критикуваха изпълнителя, че използва тялото на жена си „като парцал“.

Уест също изглежда се подиграва на бившата Ким с дръзкото твърдение, че Ченсори е станала „най-търсеният в Google човек на земята“ след нейния стриптийз, 10 години след като Кардашиян „счупи интернет“ с голата си корица за списание Paper.

Той написа:

„За по-голяма яснота, 4 февруари 2025 г. жена ми е най-гугълираният човек на планетата, наречена Земя“.

Звездата последва с „ние победихме наградите Грами“ и селекция от публикации в Google Trends, показващи търсене на Ченсори, която търсения за „победители на Грами 2025“.

Известно е, че Кардашиян позира напълно гола за корицата на Paper през 2014 г. и беше най-търсеното лице в Bing през тази година и второто в Google след Дженифър Лорънс. Тя дори се пошегува, че е „най-търсеният в Google човек тази седмица“ по време на миналия епизод на Keeping Up With The Kardashians. През 2015 г. тя беше най-търсеният човек в света в 26 страни.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase