„Аз съм нацист, обичам Хитлер“: Кание Уест шокира в социалните мрежи

Н ай-новото своеволие на Кание Уест в социалните медии го накара да твърди, че „обича Хитлер“ и да се определя като нацист.

Йе дори обяви, че притежава съпругата си Бианка Ченсори и многократно призова своя „идол“ и музикален магнат Шон „Диди“ Комбс да бъде освободен от затвора.

Нов скандал с Кание Уест: „Освободете Пъф“

Рапърът прекара часове в публикуване на множество изопачени съобщения онлайн, като десетки от тях бързо предизвикаха полемика.

Той открито се нарече „расист“ в един пост, преди по-късно да обвини всички бели хора, че също са расисти.

Kanye says ‘I’m a Nazi, I love Hitler’ & claims he OWNS Bianca Censori in horrific rant after calling for Diddy release#KanyeWest #Diddy https://t.co/9c6jvafq80https://t.co/9c6jvafq80 — The US Sun (@TheSunUS) February 7, 2025

Кание дори каза „Аз съм нацист“ и „Обичам Хитлер“.

В последващ обезумял туит казва: "Хитлер беше толкова свеж."

През 2022 г. Кание беше широко осъден за подобни коментари, които бяха описани като „омразни“ и „непростими“.

Той беше изоставен от марки, включително GAP и Adidas, заради антисемитските коментари.

Притесненията онлайн днес продължиха да се засилват след още публикации, в които Уест говори за съпругата си Бианка.

Загрижен коментар гласи: „Имам господство над съпругата си.Да, аз не я карам да прави нищо, което тя не иска, но определено не би могла да го направи без моето одобрение.“

Кание и Бианка нашумяха по-рано тази седмица, когато се появиха на червения килим на "Грами", а съпругата му беше почти гола в прозрачна рокля.

Кание започна своето нецензурно публикуване на X, като умоляваше нововстъпилия в длъжност президент Доналд Тръмп да освободи Шон „ Диди “ Комбс въпреки задаващите се обвинения срещу музикалния магнат.

Kanye says 'I'm a Nazi and I love Hitler' in horrific and vile tweeting spree.https://t.co/CnUELI5uND pic.twitter.com/rakBPJ9kLW — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) February 7, 2025

54-годишният в момента Комбс е затворен и чака съдебен процес по обвинения в сексуален трафик и рекет - всички от които той отрича.

Първата от десетки обезумели публикации на Кание гласи просто: „Освободете Пъф“.

В друг Йе тагна президента Тръмп и го помоли: „Моля, освободете брат ми Пъф“.

Yeah Kanye is cooked this is the worst run of tweets I’ve ever seen pic.twitter.com/vmIjxcl7lt — King Wow (@wowthatshiphop) February 7, 2025

