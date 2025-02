Нов скандал с Кание Уест: „Освободете Пъф“

С кандалният рапър Кание Уест призова американския президент Доналд Тръмп да освободи колегата му Шон „Диди“ Комбс, който е в ареста от септември по обвинения в секс трафик, съобщава английското издани „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Уест публикува фразата „Освободете Пъф“ в профила си в социалните мрежи Инстаграм и X

(бивша Twitter) само няколко дни след скандалната изява със голата му съпруга Бианка Ченсори на червения килим на наградите „Грами“.

Според Кание „общността на чернокожите“ трябва да се обедини в защита на Комбс, както и на Крис Браун, предвид проблемите им – минали и настоящи. Той

отбеляза в публикацията си и държавния глава Доналд Тръмп с призив „Моля, освободете моят брат Пъф“.

Уест в четвъртък също започна да продава стоки от марката на Комбс Sean John на неговия уебсайт Yeezy.com и каза, че ще изпрати половината от приходите на Комбс.

@ https://t.co/hQjiDP5IAj I’m selling the Sean John collaboration that me and my brother spoke about before they locked him up we splitting the profits 50/50 pic.twitter.com/ioePrH2Q9h