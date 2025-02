Канада предлага на САЩ да станат нейна 11-а провинция

К андидатът за министър-председател на Канада, Руби Дала, предложи Съединените щати да се присъединят към страната като 11-а провинция. Това нейно изявление идва в отговор на предложението на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Канада би могла да стане 51-вият щат на САЩ – идея, която тогавашният канадски премиер Джъстин Трюдо прие сериозно.

