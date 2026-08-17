22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

22-годишен гражданин на Молдова загина трагично, след като се удави в морето край Ахтопол. Фаталният инцидент е станал на плаж „Делфин“, съобщават от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Трагедия в следобедните часове

Сигналът за инцидента е получен около 13:45 часа на 15 август в Районното управление в Царево. Младият мъж е влязъл във водата на плаж „Делфин“, разположен в землището на Ахтопол, където се е стигнало до фаталния край.

Образувано е досъдебно производство

Тялото на починалия молдовски гражданин е транспортирано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас за установяване на точните причини за смъртта.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а органите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства около трагедията.