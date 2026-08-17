България

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

Крайният срок за подаване на документите е 4 октомври

17 август 2026, 11:06
Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

NOVA и Американският университет в България (АУБ) дават старт на четвъртото издание на конкурса NOVA EMBA Scholarship. Съвместната инициатива подкрепя професионалисти с идеи за положителна промяна в тяхната общност. От днес до 4 октомври всички желаещи да спечелят една от двете стипендии, покриващи 50% от таксата за обучение в Executive MBA програмата на АУБ, могат да подадат своите кандидатури на страницата на стипендията.

Тазгодишното издание на конкурса въвежда нов формат за кандидатстване в двете тематични направления: „Социални и културни инициативи“ и „Екологична устойчивост и зелен бизнес“. Участниците трябва да представят кратка концепция за своята инициатива, която описва проблема, предложеното решение, валидиране на идеята и очакваното въздействие. Към нея се прилагат мотивационно писмо, портфолио, препоръка и актуална автобиография.

NOVA EMBA Scholarship търси амбициозни специалисти с дълбоко познание на обществените или индустриалните проблеми и готовност за дългосрочна работа по тях. Инициативата е отворена за професионалисти от корпоративния и неправителствения сектор, образованието, публичната сфера и местните общности, решени да развиват устойчиви решения със социален или екологичен отзвук. Не е задължително участниците да имат вече стартирал бизнес – допустими са концепции на ниво идея, първоначално проучване или подготовка за реализация.

Кандидатите могат да подадат документи за стипендията без да бъдат предварително приети в Executive MBA програмата на АУБ, но одобрението за стипендията е обвързано с покриването на всички академични и професионални критерии за прием на АУБ.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от жури, включващо преподаватели от АУБ и представители на NOVA. Одобрените финалисти ще представят своите идеи на живо пред журито на 17 октомври. Носителите на двете стипендии ще бъдат обявени на официална церемония през ноември.

Повече информация за условията, сроковете и начина на кандидатстване е публикувана на страницата на NOVA EMBA Scholarship.

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