Citroen Spacetourer товари, предлага и икономисва много (тест драйв)

Ф актът, че съм завършил математическата във Видин, ми помогна изключително много да реша уравнение с няколко неизвестни. Първото: как да се превозя от Левкада и обратно за минимални пари. Към това добавям възможността за превоз на максимално много багаж, защото за компания в тази почивка си имам три жени. А моята има една крилата фраза: „Не трябва да ми липсва нищо“. Това умножено по три и сами разбирате, че ми трябваше много повече от математически прийоми. Трябваше ми Citroen Spacetourer с дизелов двигател!

Последният факт беше гарант за първото неизвестно – разходът. Но за обема багаж и комфортът, които да гарантират спокойствието ми зад волана все още не бях сигурен. Или поне докато не взех ключовете за един от най-полезните автомобили, които съм карал в последно време. Защото тук дизайнът не ме вълнуваше, нито динамиката, трябваше ми огромно вътрешно пространство за багаж, но и комфорт, който да гарантирам на моите три кокони зад мен.

Източник: CarMarket.bg

За щастие Spacetourer бе решението, което търсех. Не само че може да превозва до 9 човека (ние бяхме петима), не само че се предлага с две дължини на каросерията (4983 мм и 5333 мм), но и гарантира, че всички ще имат нужния комфорт, докато пътуват към ярко сините плажове на Левкада.

За дамите ми това се изразяваше в две отделни кресла на втория ред, масички на гърба на предните две седалки, както и подвижно шкафче, което освен че се мести напред и назад, може да се повдига нагоре и от след което от него са изтеглят две удължения, образуващи нещо като масичка. По средата на тавана са подредени въздуховодите на климатичната система, а всяка дама разполага с индивидуална механична щора, която отваря поглед към небето. Адската жега обаче не позволяваше това.

Източник: CarMarket.bg

Зад тях, в пълен комфорт в областта на краката, седеше дъщерята на нашата приятелка, с която изкарахме лятната почивка на гръцкия остров. За нея също имаше вентилационни отвори, поставки за чаши и зарядно. Очакванията, че ще трябва да сгъвам някоя от облегалките, за да натоваря багажа (включително падъл борд), не се оправдаха. Дори в тази 7-местна конфигурация на салона имаше достатъчно място за целия багаж на света, който трите мили дами се бяха сетили да вземат. Споменах сгъване на седалките, затова ще отворя една скоба, че Spacetourer предлага най-различни конфигурации, включително завъртени една към друга седалки на втори и трети ред, сгъване на облегалките или напълно демонтиране на седалките, когато се наложи да превозвате много товари и ви трябват само шофьорската и пътническата седалка отпред.

Източник: CarMarket.bg

Там седях аз и синът ми. И с това е свързана поредната изненада в този автомобил. Позицията на седене. Карам най-различни автомобили, отдавна съм преминал границата от 1000 тествани автомобила през кариерата ми, но тази шофьорска седалка е една от най-удобните, на които съм сядал. Дори в момента на мен ми е трудно да повярвам на написаното, но е факт. Седнах, дръпнах я малко напред и това беше. Минах 1900 км общо, натам и обратно по близо 10 часа зад волана, но нито за момент не усетих напрежение в гърба или партерната му част. А говорим за седалка с много ниска странична упора, без всевъзможни електрически настройки, лумбални опори, без сертификати от AGR или специалната пяна в седалките на другите модели на Citroen. Просто тялото ми „заспа“ в нея. А това е от особено значение, когато караш на дълъг път, защото умората те кара да спираш постоянно и накрая да се чувстваш като сдъвкан, но не и сега.

Източник: CarMarket.bg

Дългият път е нещо, което отдавна спрях да свързвам с дизелов двигател. За щастие Citroen и Stellantis върнаха дизела в играта. И за добро: за шофьора, който разчита на повече тяга и еластичност, както и за околната среда, защото разходът на гориво и вредните емисии са по-ниски. Важното е да отбележа, че тук не говорим за 1,5-литров двигател, а за 2,2-литров, който заменя досегашния 2,0 HDI. Той се предлага във версии със 150 к.с. и ръчка и 180 к.с. с автоматик, която карах аз. Двигателят е тих, работи много стегнато и е много еластичен, което ми беше от особено значение по козите пътечки към дивите плажове на Левкада. Но най-важното: икономичен. За тегло от 2018 г. празен (и вероятно 2500-2600 кг натоварен от нас), разходът, който постигнах след 1900 км, бе 7,2 л/100 км (среден показател на производителя 7,1 л/100 км). На магистралите съм карал според разрешеното, но не малка част от гръцката беше ограничителни колчета около Солун и през всичките тунели, а на острова скоростта е много ниска.

Източник: CarMarket.bg

Автомобилът беше зареден догоре (резервоар 69 л), като аз заредих още 75 литра (45 л в Гърция). Това прави 144 литра гориво. Към днешна, при цена от 1,80 евро за литър в България и 2 евро в Гърция, сумата възлиза на грубо 270 евро отиване и връщане за петима човека с целия багаж на света, по 55 евро разход за гориво на човек (не смятам 50-ината евро отиване и връщане магистрални такси).

Източник: CarMarket.bg

И ако всичко казано дотук (голям обем, комфорт и икономичност) би могло да се очаква от пътнически бус като Spacetourer, то следва най-голямата изненада за мен. Тя е свързана с маневреността на това возило с дължина 5 м, височина и широчина по 1,9 м. На би трябвало да говоря за подобно нещо, затова и изпаднах в див ужас при първото ми слизане към плажа Порто Катсики, захождайки откъм Василики. Вертикално изкачване по безброй серпентини, но по-лошото – вертикално спускане на спирачки по път, широк колкото буса. С автоматик. Но същият, дело на японците от Aisin, държеше обороти и ниска предавка, което облекчаваше спирачките. Изненадата обаче бе свързана с това колко много завива този Spacetourer.

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Още по-драматичен е заходът към плаж Каваликефта, ако сте били там. В един момент съпругата ми пожела да спра, за да слезе, но пътят е толкова тесен и стръмен, че единственият шанс е да стигнеш паркинга най-долу. Повече от десет минути караш само по маршрут с 90-градусови завои, но с типичния за италианците по крайбрежието на Амалфи подход: клаксон и влизане насляпо, но за сметка на това просто предните колела на този бус се „чупят“ много сериозно настрани и взимането на тези серпентини беше безпроблемно. Въртящият момент от 400 Нм и вече споменатата трансмисия бяха другите две съставки, които направиха това ми лятно пътуване песен.

Източник: CarMarket.bg

На магистралата, достигайки 140 км/ч, паразитните шумове ставаха по-осезаеми, но това е нещо, което очаквах. Не очаквах да съм толкова щастлив от типичната „камионджийска“ позиция зад волана с удобно подпряна на левия прозорец ръка и захват на волана в характерния стил „дояч на крава“. Но дългите километри с ограничение 60-80 км/ч по магистралата към Игуменица бяха причината за тази неправилна, но пък удобна позиция зад волана.

Самият той само с физически бутони, каквито имаше и за регулация на климатика. Никой друг не може да ме убеди, че със сензорен екран е по-интуитивно да боравиш с климатичната система. Citroen има и още нещо, което винаги съм изтъквал, а именно бутон, с който бързо и лесно изключваш предупреждението за превишена скорост и функцията за поддържане лентата на движение. Наглед дребни неща, но такива, които цениш при дългосрочно ползване на даден автомобил, който активира въпросните две функции при всяко стартиране на двигателя.

Източник: CarMarket.bg

Подобни дреболии са и поставката за чаши точно под предната лява (и дясна) А-колона, както и жабката в горната част на арматурното табло, където събираш всички бележки, ключове и дребни вещи. На фона на тези „дребни“ неща остава възможността за избор на три режима – Нормален, Еко и Мощност, които променят реакциите на трансмисията и отзивчивостта на двигателя. Но в степен, каквато може да се очаква от подобен тип автомобил, трудно забележима.

Източник: CarMarket.bg

Чудех се какво отрицателно да изтъкна за Spacetourer, за да не бъда обвинен в пристрастие, но не мога да се сетя. Да, със сигурност има и по-луксозни конкуренти, но този наистина предлага перфектна комбинация между удобство, комфорт, обем, икономия и маневреност. Нещо, което обикновено очаквам от голям SUV, но го получих от абсолютно неочакван автомобил. Същият, предвид това, че е 7-местен, ползва и 20-процентно данъчно облекчение за фирмени автопаркове.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Citroen Spacetourer

Размери

Дължина, мм: 4983

Широчина, мм: 1920

Височина, мм: 1890

Междуосие, мм: 3275

Тегло, кг: 2018

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 2184

Макс. мощност, к.с.: 180

Макс. въртящ момент, Нм: 400

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 185

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 10,6

Среден разход на гориво, л/100 км: 7,1

Вредни емисии СО2, г/км: 186

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 44 794

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