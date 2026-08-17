Двама туристи пострадаха на Витоша

Много добри условия за туризъм - температурите във високите части са между 10 и 16°C, със слаби до умерени ветрове.

ПСС е оказала помощ на няколко туристи - двама с травми на краката на Витоша са били обслужени, а турист е свален и от връх Ботев.

Пострадал турист в Рила е евакуиран с хеликоптер, като в акцията са участвали спасители от Благоевград и Разлог.

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са високи - между 10 и 16 градуса във високите части. Духат слаби до умерени ветрове в най-високите части.

За изминалото денонощие екипите на ПСС са помогнали на двама туристи с травми на краката на Витоша в района на Боянския водопад и на Алеко. Свален е и турист от връх Ботев. Планински спасители от отрядите в Благоевград и Разлог са се включили в акцията по извеждане на пострадалия в Рила турист вчера. Той бе изведен с помощта на хеликоптер.

Инциденти с туристи край връх Ботев, има загинал

Причините за подобни събития могат да бъдат разнообразни – от подхлъзване и падане, водещо до фрактури, до хипотермия, дехидратация, внезапно влошаване на метеорологичните условия или загуба на ориентация. Ефективните и бързи действия в такава ситуация са от решаващо значение за минимизиране на щетите и спасяване на човешки живот.

При възникване на инцидент, първата и най-важна стъпка е запазването на самообладание и предприемането на действия по строго определен ред. На първо място, групата трябва да спре движението си и да оцени ситуацията. Необходимо е да се установят непосредствените опасности – има ли риск от падащи камъни, лавини, бури или други заплахи. Следващата стъпка е обезопасяването на мястото, доколкото е възможно, без да се излагат на риск спасителите. Пострадалият се мести само ако съществува непосредствена и по-голяма опасност на текущото му местоположение.

След обезопасяването се пристъпва към оказване на първа долекарска помощ. Проверяват се основните жизнени показатели на пострадалия - съзнание, дишане и пулс. Приоритетно се овладяват животозастрашаващи състояния като силно кръвотечение, спиране на дишането или сърдечната дейност. При съмнения за фрактури, крайниците се обездвижват. От критично значение е защитата от хипотермия, дори и при привидно топло време. Пострадалият трябва да бъде изолиран от студената земя и завит с термоизолиращо фолио, сухи дрехи или спален чувал.

Едновременно с оказването на първа помощ трябва да се подаде сигнал за помощ. В България това става чрез свързване с Планинската спасителна служба (ПСС) или с единния европейски номер за спешни повиквания 112. При подаване на сигнала е задължително да се предостави ясна и точна информация:

точно местоположение (GPS координати са най-добрият вариант, но може и подробно описание на района, маркировка, време от последен познат обект); какво се е случило и какви са нараняванията; брой на пострадалите и тяхното състояние; метеорологичните условия на мястото; както и телефон за обратна връзка.

Докато се чака спасителен екип, пострадалият не трябва да бъде оставян сам. Необходимо е състоянието му да се следи постоянно и да му се оказва емоционална подкрепа. Групата трябва да направи мястото на инцидента възможно най-видимо за спасителите, като използва ярки дрехи, фенерчета или други сигнални средства.