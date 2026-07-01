Тежка катастрофа с жертва край Бургас

Ч елен сблъсък между два леки автомобила стана днес на пътя от Малко Търново към Бургас.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден около 12:10 часа.

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Катастрофата е станал на около един километър след КПП "Босна" в посока Бургас.

Единият водач, 51-годишен мъж от село Крушевец, е починал в болница "Бургасмед".

Другият, мъж на 65-годишен от Бургас, е откаран в УМБАЛ Бургас с политравма и е настанен за лечение в реанимацията с опасност за живота.

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В момента преминаването в участъка е затруднено и се осъществява само в едната пътна лента. Трафикът се регулира ръчно от служители на полицията.

На мястото е стартирал оглед от оперативна група на Районно управление - Созопол, която изяснява детайлите и причините за челния удар.