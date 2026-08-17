„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

Автомобилът на сина на Венци Мицов е сериозно повреден при пожар в „Младост 4“. По думите на музиканта неизвестни са запалили кашони до контейнер за боклук около 5:00 ч., след което огънят е засегнал колата.

Полиция и пожарна са пристигнали на място, като пожарната е реагирала бързо. Автомобилът е купен от сина му Лазар със собствени спестявания за около 3500 лева и наскоро е бил ремонтиран.

Мицов очаква оценка на щетите, но не е оптимист за състоянието на колата, която няма „Пълно каско“. Той съобщава и че собственият му автомобил е бил надраскан с ключ, но е застрахован.

Автомобилът на сина на музиканта Венци Мицов е бил сериозно повреден при пожар в столичния квартал „Младост 4“. По думите на Мицов инцидентът е станал около 5.00 часа в понеделник сутринта, след като неизвестни хора са запалили кашони, оставени до контейнер за боклук.

Мицов разказва, че автомобилът е от първо поколение, а синът му Лазар Мицов е закупил със свои спестявания за около 3500 лева. По думите му колата наскоро е била ремонтирана, след като при връщане от Сърбия гърнето е паднало на Калотина и временно е било закрепено с тел.

След запалването на кашоните на място са пристигнали пожарна и полиция. Мицов отбелязва, че пожарната е реагирала бързо. По думите му полицаите са казали на сина му, че са обикаляли района през цялата нощ и са минали покрай блока около 15 минути преди инцидента, когато всичко е било спокойно.

„Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия - ще я оправяме. Но не съм оптимист“, пише музикантът.

Той посочва още, че собственият му автомобил е бил повреден с ключ на две места по капака. По думите му тази кола е с пълно каско, тъй като е лизингова, докато за автомобила на сина му не е сключена такава застраховка.

Мицов остро критикува извършителите на деянието. Той заяви, че „необразованите хора да нямат право оттук нататък да гласуват“, като определя запалената кола като „символ на панелната ни демокрация“.

Музикантът отправи остри думи към предполагаемите подпалвачи и завърши поста с препратка към песен на Мария Илиева и Криско, в която се цитира: „Палим, палим“.