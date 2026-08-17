Скандал в Пловдив: Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада, твърди бащата на детето

13-годишно момче било нападнато от собственика на заведение в пловдивския квартал „Кършияка“, след като по грешка влязло в склада. За ситуацията сигнализира бащата на детето Сергей Вълков, цитиран от „ 24 часа “.

„Заведението се намира в непосредствена близост до детска площадка в карето между бул. „България“ и бул. „Дунав“. След игра на децата решихме да седнем на заведението за вечеря. Синът ми реши да отиде до тоалетната вътре“, разказва мъжът.

Момчето питало собственика къде е тоалетната, но той му отвърнал, че тя е само за клиенти и то излязло обратно. Възрастните вече били седнали на масата и бабата го насочила къде да иде. Точно до тоалетната обаче имало незаключено складово помещение и детето без да иска влязло вътре.

„Собственикът - едър, 45-годишен мъж, 100-тина килограма, без никакво предупреждение го е издърпал оттам със сила и му е нанесъл силен ритник в гърдите, последван от шамари по лицето с думите „Защо си тука бе“. Синът ми дойде до мен плачейки, държейки се за гърдите и дишащ трудно и учестено. Беше откаран с бърза помощ със съмнения за вътрешни наранявания и все още сме в болницата под наблюдение“, твърди Вълков.

От MBР са съобщили за „24 часа“, че на място веднага е бил изпратен патрул, който предприел проверка на фактите и обстоятелствата около случая. Собственикът на заведението обяснил, че решил, че момчето краде от склада.