Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

М агистрала „Тракия“ осъмна засипана с тонове картофи след зрелищна катастрофа на 118-ия километър. Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите.

Източник: БГНЕС

По всичко личи, че скоростта на тежкотоварния автомобил е била доста над позволената. Ударът е бил толкова силен, че ТИР-ът не просто се е обърнал, а буквално се е завъртял в посока, обратна на движението. Мантинелите и от двете страни на платното са смачкани до неузнаваемост, което подсказва за огромната инерция на натоварената машина.

Екипите на АПИ и Пътна полиция работят на терен, но разчистването е сериозно предизвикателство. Преминаването в района на произшествието се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента, тъй като останалата част от пътя е блокирана от премазаната машина, разпиляната стока и разлятото гориво.

Въпреки че движението не е напълно спряно, колоната от автомобили вече започва няколко километра преди катастрофата. Очаква се операцията по вдигането на камиона и ремонта на мантинелите да продължи поне до ранния следобед.