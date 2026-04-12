България

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана

12 април 2026, 15:42
Т ежка катастрофа стана в ранния следобед на разклона за берковското село Мездрея на пътя между София и Лом. По първоначална информация при инцидента са загинали двама души - възрастен мъж и 18-годишно момиче, предава NOVA.

В автомобила са пътували общо петима души. Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана. Едното от тях е в изключително тежко състояние и се намира в отделението по реанимация. Още един от пътуващите е хоспитализиран.

Тежка катастрофа край Търново взе две жертви

Според първоначалните данни лекият автомобил не е спрял на знак „Стоп“ и е навлязъл в кръстовището, където е бил ударен от товарен автомобил.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешна помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.

Катастрофа Мездрея
