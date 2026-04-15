Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Т урски гражданин е загинал при пътнотранспортно произшествие в новозагорското село Богданово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Трагедия на пътя: Мъж загина при тежка катастрофа край Старозагорско

Инцидентът е станал във вторник около 5:30 часа. По първоначални данни товарен автомобил с прикачено ремарке е загубил управление, напуснал е пътното платно и се е ударил в сграда. Пристигналите на място екипи са установили смъртта на шофьора.

По случая е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 11 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Пътните произшествия за изминалите 24 часа са 11.