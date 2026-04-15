Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

Ч етирима души - две жени и две деца, са пострадали при катастрофа при 50-и км на магистрала "Струма", каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Петима пострадаха при катастрофа на АМ "Струма"

Ударили са се румънски бус и лек автомобил. Пострадалите са пътували в лекия автомобил. Те са настанени в болница в Дупница.

Движението в участъка се в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".