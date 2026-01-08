Пари

Сериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" от февруари

Какви са причините?

8 януари 2026, 09:45
Сериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" от февруари
Източник: iStock photos/Getty images

С ериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се очаква от февруари, но не за всички. Тогава влиза в сила системата "Бонус-малус", при която по-сериозни ще са сумите по полиците за шофьорите, причинили щети при катастрофи.

И в момента част от застрахователите прилагат подобна система, но след два месеца тя ще е задължителна. Очаква се тогава разликите в застраховките на различните потребители да достигнат и до 50%.

Експерти от бранша очакват, че именно това ще коригира пазара и рано или късно ще доведе до плавно увеличение на застраховката, така че тя да покрива всички щети и да не носи загуби на застрахователите. Общо повишение се очаква и заради поскъпването на услугите в сервизите за ремонт.

Средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" за миналата година е между 250 и 270 лева, показват данните на брокери и застрахователи.

"В началото на тази се забелязват единични случаи на минимално увеличение, което в голяма степен се дължи на промяната на валутата на това че се закръглят някои цени и не на последно място на повишението на услугите свързани с ремонти, поправяне на щети.", обясни Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер пред БНТ.
 
Допълнително увеличение се очаква след февруари при влизането на системата "бонус- малус".

"Има три промени - гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, което е малко по-скъпо от 12 лева, другата е таксата за обезпечителния фонд пак 1% както беше преди, но с максимална такса 2 евро, което е със 70 цента по скъпо и третото е "бонус-малус", който ще направи цените много различни", посочи Логофетов.

Така ще има и по-голяма справедливост на пазара.

"В момента нашата статистика показваше, че цената на един застраховател и друг застраховател варира между 10 - 20 максимум до 30%.", посочи Александър Цветков, главен изпълнителен директор на компания за онлайн застраховане.

След влизане в сила на системата обаче разликата ще бъде до 50 на сто, сочат прогнозите на брокери. Застрахователите очакват също така да има увеличение на цените на цялостната застраховка, пише Pariteni.bg

"Цената на "Гражданска отговорност" в България е много под средната в Европейския съюз и в еврозоната. Средната цена е около 500 евро. Не очаквам да я постигнем в близките година-две, но тенденцията е ясна. Ще се върви в нея посока", коментира Венцислав Великов, застрахователен брокер.

"Крайно време да има една по-адекватна и справедлива цена каквото е дори в съседните нам държави, тя е неколкократно по-висока", смята и Николай Логофетов.

Брокери отбелязват, че в голяма степен това се дължи и на изкривяване на пазара.

"Все още промоции, начини да се сваля изкуствено цената на гражданската отговорност и такива дъмпингови цени не са в полза на никого", добави Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер.

Отклоненията се следят внимателно и от Комисията за финансов надзор

Васил Големански, председател на КФН: "Ще бъдем достатъчно толерантни към бизнеса и нашите поднадзорни лица, но там където се нарушава законодателството ще бъдем достатъчно строги. Да има определени проблеми в застрахователния сектор с определени дружества, но ние даваме нашите предписания и очакваме те да бъдат изпълнявани."

Повишаване на цените се очаква и в другата автомобилна застраховка - каско, заради поскъпването на услугите по ремонт.

Източник: Pariteni.bg    
гражданска отговорност поскъпване бонус малус
