Свят

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Трима от пострадалите са в критично състояние

8 януари 2026, 09:11
Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д вама души бяха убити, а няколко - ранени при стрелба на паркинг край мормонска църква в столицата на американския щат Юта - Солт Лейк Сити, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

По първоначални данни трагедията на паркинга до храм на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се е разиграла късно снощи, каза говорител на полицията, като отбеляза, че ситуацията все още е неясна.

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

"В църквата е имало погребална церемония", каза пред репортери говорителят Глен Милс. "На паркинга е имало някакво спречкване, след което е била произведена стрелба", допълни той.

Двама от най-малко осем простреляни са починали от раните си, а трима са в критично състояние. За останалите няма информация.

Полицията издирва извършителите и разпитва очевидци сред десетките хора, присъствали на погребението. ФБР е предложило съдействие.

Нараства броят на жертвите на нападението в мормонска църква

Местни медии, цитирани от АП, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата. На видеозаписи от мястото се виждат голям брой автомобили на службите за спешна помощ. Изпратени са около 100 автомобила на силите на реда, а над района на трагедията кръжат хеликоптери.

"Не смятаме, че това е целенасочена атака срещу определена религия или нещо от този род", каза представител на полицията на пресконференция, предавана на живо по телевизията.

Стрелба в Чикаго, двама убити

Полицията не смята също, че стрелбата е била безразборна.

В изявление на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се казва, че тя сътрудничи на органите на реда.

"Отправяме молитви за всички засегнати от тази трагедия и изразяваме дълбоко безпокойство, че едно свято място, предназначено за поклонение, може да бъде обект на насилие", се допълва в изявлението.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
стрелба сащ юта църква
Последвайте ни
Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Изключителен природен феномен: Хиляди светкавици над България тази нощ

Изключителен природен феномен: Хиляди светкавици над България тази нощ

Снегорин пламна на Северната тангента в София, образува се километрично задръстване

Снегорин пламна на Северната тангента в София, образува се километрично задръстване

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

В България са продадени рекорден брой нови автомобили през 2025 г.

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 3 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 2 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 3 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 2 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

България Преди 10 минути

Столичната община съобщи последната информация за кризата с боклука в София

<p>Дни след като заплаши Колумбия: Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом</p>

Дни след като заплаши Колумбия с военен удар: Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом

Свят Преди 36 минути

"Оцених обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще", заяви американският държавен глава

,

Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата

Любопитно Преди 2 часа

Ако смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Свят Преди 2 часа

Той призовава съюзниците на Киев да засилят натиска срещу Русия

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

Любопитно Преди 2 часа

Хроничният тинитус е състояние, при което постоянно бръмчене, щракане или високочестотен звън може да се чуе в едното или и двете уши

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

България Преди 2 часа

В сряда бе обявено частично бедствено положение

5 лесни съвета за страхотен работен ден

5 лесни съвета за страхотен работен ден

Любопитно Преди 3 часа

Проучване показва, че когато хората се чувстват искрено подкрепени от хората около тях, това помага да се задоволят три основни потребности

,

Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

Любопитно Преди 3 часа

Косата може да бъде показател за проверка на вашето здраве

<p>България получи оценка Ниво 1 от САЩ</p>

САЩ признаха България за безопасна за туристите

Свят Преди 10 часа

Това я поставя редом с други държави с нисък риск

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Свят Преди 10 часа

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми"

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

България Преди 11 часа

В региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Свят Преди 11 часа

Процесът се осъществява по модел, сходен с този, прилаган при отношенията с международни компании

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Свят Преди 11 часа

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела

<p>Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ</p>

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Свят Преди 12 часа

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Свят Преди 13 часа

Мицкоски: Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Рубио: Не искаме да се стигне до хаос

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg
1

Над 12 000 мълнии за няколко часа

sinoptik.bg

Дженифър Гарнър с рядка изповед за развода с Бен Афлек!

Edna.bg

Бабин ден е – празник на женската сила, грижата и новия живот.

Edna.bg

Горещ мадридски сблъсък за Суперкупата на Испания

Gong.bg

България на турнир в Индонезия през март

Gong.bg

Такса „Приятно пътуване”: Как интернет платформи продават по-скъпи винетки

Nova.bg

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

Nova.bg