СДВР с призив към софиянци: Не излизайте с автомобилите си, ако не се налага по спешност

От ЦГМ предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт

8 януари 2026, 07:33
Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена
И нтензивен сняг тази сутрин затрудни придвижването в София. През нощта валя дъжд, но около 04:00 премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

От СДВР излязоха с призив към софиянци, да не излизат с автомобилите си днес, ако не се налага по спешност.

Голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, казват от СДВР.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи.

От Столична община съобщиха по-рано, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

В природен парк „Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци" - хижа „Алеко“ и кв.„Бояна" – местност „Златните мостове“.  Към момента - движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

Почистват се спирки и велоалеи. 

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт. 

От АПИ предупредиха шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили днес и през следващите дни поради предстоящи снеговалежи. От пресцентъра на агенцията информират, че според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици, се посочва в съобщението.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

С преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка, има предпоставки за заледявания.

Източник: NOVA, Петра Куртева/БТА    
София сняг движение градски транспорт
