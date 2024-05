"Тези пари не се дават на Украйна": Какво разкри Зеленски в интервюто си за "Ей Би Си Нюз"

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за телевизия "Ей Би Си Нюз" (ABC News), чийто екип го придружаваше по време на посещение в една от болниците в град Харков, че са необходими няколко допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot), за да може Харков да бъде защитен от руски атаки, предаде Укринформ.

"Ситуацията е много сериозна. Не можем да си позволим да загубим Харков. Всичко, от което се нуждаем, са две системи "Пейтриът". Русия няма да може да окупира Харков, ако разполагаме с тях", подчерта украинският президент.

Според Зеленски през последните няколко дни стотици хора са били убити и ранени на фона на новата руска офанзива северно от Харков. Голям брой от загиналите в боевете са били местни жители на региона, затова за него е било важно да дойде в Харков и да подкрепи украинските войски.

"Виновен е светът. Те дадоха възможност на (руския президент Владимир) Путин да окупира (украинската територия). Но сега светът може да помогне", заяви Зеленски, отговаряйки на въпрос дали Съединените щати са виновни за случващото се в Харков.

