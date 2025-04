Великобритания забранява вноса на сирене и месо от ЕС, за да спре разпространението на болести

П равителството на Обединеното кралство въведе временна забрана за туристи да внасят сирене и месни продукти от ЕС в опит да предотврати разпространението на болестта шап, пише BBC.

Пътуващите нямат право да връщат в страната артикули като сушено месо и сирене, включително в сандвичи, от събота, 19 април, поради влошаващата се епидемична ситуация на континента.

Ограниченията се прилагат независимо от това къде са закупени стоките.

Мярката следва по-ранна забрана на подобни продукти от Германия, Унгария, Словакия и Австрия след нарастващите случаи на болестта по говедата в тези страни.

