Прилеп зарази мъж със смъртоносен вирус, в критично състояние е

М ъж се намира в критично състояние, след като се е заразил с рядък вирус, пренасян от прилепи в Австралия.

Здравните власти в щата Нов Южен Уелс потвърдиха първия случай на инфекция с австралийски лисавирус при прилепи (ABLV) в региона. Засегнатият е мъж на около 50 години, който се е разболял, след като бил „ухапан от прилеп преди няколко месеца“, се казва в официално съобщение от 2 юли.

„Това е много трагичен случай. Мъжът е бил ухапан от прилеп преди няколко месеца и е получил медицинска помощ след инцидента“, заяви д-р Кийра Глазгоу, директор на здравната защита в Нов Южен Уелс. „Провежда се допълнително разследване, за да се установи дали има други фактори или експозиции, които са допринесли за заболяването му.“

Лисавирусът при прилепи (ABLV) е тясно свързан с вируса на бяса. Среща се при летящи лисици, плодоядни и микро-прилепи и се предава на хора основно чрез ухапване. Заразата може да причини потенциално смъртоносно заболяване, засягащо централната нервна система, информира NSW Health. Първоначалните симптоми наподобяват грип – включително висока температура, главоболие и умора – но впоследствие могат да преминат в делириум, парализа и летален изход.

През 2024 г. 118 души са потърсили медицинска помощ, след като са били ухапани или одраскани от прилепи. Вирусът ABLV е идентифициран за първи път през 1996 г. и оттогава насам в Австралия са потвърдени само четири случая, съобщават от NSW Health.

В светлината на новия случай, здравните служби в Нов Южен Уелс призовават гражданите да не докосват и да не се опитват да улавят прилепи, за да се предотврати разпространението на вируса, тъй като към момента не съществува ефективно лечение.

„Макар предаването на вируса на хора да е изключително рядко, веднъж след като се появят симптоми при ухапани или одраскани от заразен прилеп, за съжаление няма ефективна терапия“, се посочва в съобщението на д-р Глазгоу. Тя подчерта, че при ухапване или одраскване от прилеп е от решаващо значение незабавно да се потърси медицинска помощ.

„Раната трябва да се измие обилно със сапун и вода в продължение на поне 15 минути, след което да се нанесе антисептик с антивирусно действие, например бетадин, и да се остави да изсъхне“, уточни Глазгоу. „След това е необходимо лечение с имуноглобулин срещу бяс, както и ваксина.“

От NSW Health допълват, че ако видите прилеп в беда, ранен или хванат в капан, не се опитвайте да го спасявате сами, а се свържете с обучени специалисти от WIRES или с местната организация за спасяване на диви животни.

Новината идва на фона на разкритията за 20 нови вируса, открити в прилепи в Китай, които според учените могат да представляват значителна заплаха за човешкото здраве.

Според проучване, публикувано в Публичната научна библиотека (PLOS), изследователи са анализирали 142 прилепа от десет различни вида в китайската провинция Юнан и са открили 20 нови вируса, нов вид бактерии и нов паразит.

Два от новооткритите вируса са генетично близки до силно опасните вируси "Хендра" и "Нипах". Първият може да предизвика рядка грипоподобна реакция, която може да бъде фатална както за хора, така и за коне, според данни на Световната здравна организация.