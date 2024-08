Брейк: Всичко, което трябва да знаете за най-новия спорт на Олимпийските игри

Какво представлява олимпийският брейк?

Брейк танците ще направят своя олимпийски дебют в Париж. В продължение на два дни, непосредствено преди закриването на Игрите, състезателите ще демонстрират главозамайващи атлетични каскади, предизвикващи гравитацията, в 60-секундни танцови изпълнения.

Брейкът, който е известен още като брейкденс, въпреки че този термин вече се смята за остарял - е стил на уличните танци, възникнал в САЩ през 70-те години на миналия век, особено сред афроамериканските и латиноамериканските общности в Ню Йорк. Характеризира се с акробатични движения и сложни стъпки, изпълнявани на фънк, брейкбийт и хип-хоп, и е една от четирите оригинални дисциплини на хип-хопа, заедно с диджейството и графитите.

В състезанията брейкърите участват в танцови "битки", в които танцьорите се редуват, за да покажат най-добрите си движения. Жизненоважно е, че всеки танц е различен, няма рутина, която да се следва. Диджеят сам диктува музиката, задавайки тона и темпото на всяка битка.

Брейкът беше представен на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 г., което значително повиши популярността му и доведе до включването му в програмата на игрите в Париж през 2024.

Break Dancing Debuts at Paris Summer Games 2024; Full Schedule, How To Watch Live Stream and More, Know About the Newest Sport at Olympics#breakdancing #ParisOlympics2024 #OlympicGames https://t.co/NkwJbwKoLN — LatestLY (@latestly) August 9, 2024

Кога и къде се провежда брейкът?

Брейкът ще се проведе в рамките на два дни, като жените ще се състезават в петък, 9 август, а мъжете - в събота, 10 август. Битките ще се проведат в парк, изграден около площад "Конкорд". В сърцето на парижкия център за градски спорт и култура ще се проведат състезания по баскетбол и BMX фрийстайл.

Today Breakdancing debuts at the Olympics!



For Africa, Bilal Mallakh and Fatima El-Mamouny of Morocco are set to make history by becoming the first African athletes to compete in break dancing when the sport debut today at the Paris Olympics.



This pair who are also the African… pic.twitter.com/pzjmoZo7ve — Latifat Adebayo-Ohio (@Phatill) August 9, 2024

Кой ще участва?

Участниците не са известни като състезатели, атлети или дори танцьори, а като b-boys и b-girls. В състезанието ще участват общо 32 души.

From the streets of #NYC to the #Olympics in Paris.. Who would of thunk it that as teenager in #Jersey dancing on a piece of cardboard for fun is now a sport.. Kudos to the trailblazers.. Day 14 and #TeamUSA continues to break records.. Keep cheering for the home team..

❤️🤍💙 pic.twitter.com/T0FYj67Z1r — Eddie Pardo (@EddieSalsa20) August 9, 2024

Какъв е форматът?

Има етап на кръгова игра, в който брейкърите се разделят на четири групи и танцуват по една минута срещу всички в своята група. Двамата най-добри от всяка група продължават към елиминациите. В повечето големи състезания по брейк има две или три рунда във всяка битка, като броят им се увеличава до пет на финала.

"Breaking” — not “break dancing,” a term disdained by practitioners — will debut as an Olympic sport, more than 50 years after its inception. On "The Daily," our reporter tracks the sport's journey from the streets of New York to the Paris Games. https://t.co/YQwEZviami — The New York Times (@nytimes) August 9, 2024

Как се оценява?

Жури от съдии оценява всеки рунд и всяка битка, като дава точки за представянето на брейкърите по пет критерия, всеки от които оформя 20% от крайния резултат.

Техника: Оценките се основават на атлетизма, контрола на тялото, динамиката, формата, както и на това дали определени движения са изпълнени правилно.

Разнообразност: Вариативността и количеството на движенията, като за най-висока оценка е необходим разнообразен набор от движения в множество позиции.

Изпълнение: По същество колко "чисто" е дадено движение и колко различно е едно движение от друго.

Музикалност: Това е танц, а не рутина - съдиите ще гледат как танцьорът усеща и изразява музиката.

Оригиналност: Уау моментът - как брейкърът завладява публиката.

Breaking is making its debut at Paris 2024, but its origins can be traced back to the block parties of 1970s New York.



Break dancing pioneer Michael Holman has spent the last 40 years trying to bring breaking to the sport's grandest stage. 🕺 pic.twitter.com/BDv3Ua6Ytf — Rajan Paswan (@RajanPaswa54201) August 9, 2024

Какви са движенията?

Брейкърите съчетават три основни елемента в своята рутина:

Toprock: Движения, които се правят, докато брейкърът е изправен, и се състоят основно от движения на ръцете. Повечето бити започват с “топрок” - той се използва като начин да се каже на другите танцьори да се махнат от сцената.

Downrock: Може би движенията, които най-много се асоциират с брейка, се изпълняват на пода. Брейкърите се въртят на практика върху всяка част от тялото си със светкавична скорост.

Freeze: Когато брейкърът остава неподвижен - обикновено в акробатична, на пръв поглед невъзможна позиция, често означаваща края на битката.

* Във видеото: Българска брейк федерация - жъне награди на световни сцени

