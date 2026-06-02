Криза удря Русия, но Путин избира войната

П равителствени служители са предупредили руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходите за войната с Украйна, предава "Блумбърг".

Руски икономисти от Министерството на финансите и Централната банка твърдят, че продължаването на войната ще доведе до опасно увеличаване на дефицита в държавния бюджет. А извеждането на руската икономика от това сложно състояние ще бъде изключително трудно, посочва "Фокус".

В същото време руското министерство на отбраната и някои представители на Кремъл настояват за запазване на военните разходи. Според тях съкращаването им ще нанесе сериозна вреда на икономиката, тъй като много предприятия зависят от договори, свързани с военната промишленост.

Федералният бюджет на Русия е извън баланс - планираният дефицит за 2026 г. е 3,8 трилиона рубли, но до края на април той вече достигна близо 5,9 трилиона рубли.

Източници разкриват също, че Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. А Министерството на отбраната не само се съпротивлява на съкращенията, но и изисква допълнително финансиране. Така военните разходи се планира да бъдат увеличени.

Към момента на изготвянето на бюджета е имало надежди за прекратяване на войната след срещата на върха в Аляска.

Но това не се случи и сега Путин е изправен пред труден избор, като реагира на последствията от войната. Разочарованието му се проявява дори публично, когато той поиска обяснение защо темпът на растеж на икономиката се забавя.

При това покачването на цените на петрола заради войната на САЩ с Иран не решава проблема на Русия. Руските икономисти смятат, че за целта цената на петрола трябва да остане над 100 долара за барел поне една година.

За да продължи войната при влошаваща се икономика, правителството на Руската федерация увеличи данъците тази година. Но за да продължи да се бори с бюджетния дефицит, то трябва да съкрати разходите или да започне да търси нови източници на приходи.