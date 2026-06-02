Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

У краинският министър на външните работи Андрий Сибиха заяви, че мащабната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ показва, че руският президент Владимир Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който разполага единствено с терора като средство за натиск, тъй като Русия губи войната на фронта.

По думите на Сибиха при атаката са били използвани 656 дрона и 73 ракети. Загинали са най-малко 12 души, включително деца, а стотици цивилни са били ранени.

„Единствената причина за ужасяващата нощна руска атака срещу Украйна с 656 дрона и 73 ракети, при която бяха убити най-малко 12 души, включително деца, а стотици цивилни бяха ранени, е, че Путин е военнопрестъпник и неудачник, който няма никакви козове освен терора“, заяви Сибиха на 2 юни.

„Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети не може да промени това“, добави той.

The only reason for Russia’s overnight horrific attack against Ukraine with 656 drones and 73 missiles that killed at least 12, including children, and injured hundreds of civilians is that Putin is a war criminal and loser who has no cards except terror.



Moscow is losing on the… pic.twitter.com/U8IS3yv5b8 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

Призив към съюзниците за конкретни действия

Украинският външен министър подчерта, че партньорите на Киев трябва да направят повече от това просто да осъждат руските атаки и да предприемат конкретни мерки за ограничаване на способността на Русия да продължава ударите си.

„Това, което можем да променим, е способността на Русия да продължава терора. Призовавам партньорите ни да действат, а не само да осъждат. Има конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети“, каза той.

Сибиха призова за използване на деблокирания Европейски фонд за мир за финансиране на програмата PURL и за закупуване на допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракети за Украйна. Той настоя и за ускоряване на създаването на коалиция за противодействие на балистичните заплахи, както и за увеличаване на инвестициите в украинските способности за далекобойни удари.

„Първо. Използвайте деблокирания Европейски фонд за мир, за да финансирате програмата PURL и да закупите допълнителни системи "Пейтриът" и ракети за Украйна. Ускорете изграждането на антибалистичната коалиция. Увеличете инвестициите в украинските далекобойни способности“, заяви министърът.

Thank you, dear @Tsahkna, for your unwavering clarity and principled stance.



Russia continues to wage war not only against Ukraine, but against the very foundations of humanity and international law. Those who deliberately target civilians must face maximum pressure and be held… https://t.co/Z7M2I5R95T — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

Искане за нови санкции срещу Москва

Сибиха също така призова за по-строги санкции срещу Русия, забрани за пътуване на руски участници във войната, пълно използване на замразените руски активи и по-дълбока международна изолация на Москва.

„Второ. Засилете натиска върху Русия чрез нови санкции, забрани за пътуване на участниците в бойните действия, пълно използване на замразените активи и изолация“, каза той.

По думите му Европа трябва да предприеме и отдавна отлагани политически стъпки, включително откриването на нови преговорни клъстери в процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

„Трето. Предприемете отдавна чакани стратегически стъпки, като откриването на преговорни клъстери за Украйна“, заяви Сибиха.

Indeed, dear @Braze_Baiba. I thank you for your steadfast support.



Russia’s continued terror is fueled by a sense of impunity. We must increase pressure on the aggressor and raise the cost of its war.



At the same time, Ukraine needs stronger support, especially additional air… https://t.co/nnaaGQwsQj — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

„Цената за режима на Путин ще расте“

Украинският първи дипломат подчерта, че Москва трябва да разбере, че атаките срещу цивилни няма да я доближат до победа, а само ще увеличат цената, която Русия плаща за войната.

„Терористите в Москва трябва да осъзнаят, че техните брутални атаки няма да ги доведат доникъде. Че цената за техния режим ще продължи да расте. Че единственият изход за Путин е незабавно да прекрати тази война“, каза Сибиха.

Той добави, че дипломатическите усилия могат да бъдат успешни само ако са подкрепени от реален натиск върху Кремъл.

„Мирните усилия ще успеят единствено ако бъдат подкрепени с реален натиск върху Москва“, заяви министърът.

По-рано руска нощна атака срещу град Днипро отне живота на най-малко девет души, сред които и двегодишно дете. Общо 35 души са били ранени, като 20 от тях са настанени в болница.