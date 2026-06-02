България

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

Андрий Сибиха заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

2 юни 2026, 17:11
Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“
Източник: БТА

У краинският министър на външните работи Андрий Сибиха заяви, че мащабната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ показва, че руският президент Владимир Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който разполага единствено с терора като средство за натиск, тъй като Русия губи войната на фронта.

По думите на Сибиха при атаката са били използвани 656 дрона и 73 ракети. Загинали са най-малко 12 души, включително деца, а стотици цивилни са били ранени.

„Единствената причина за ужасяващата нощна руска атака срещу Украйна с 656 дрона и 73 ракети, при която бяха убити най-малко 12 души, включително деца, а стотици цивилни бяха ранени, е, че Путин е военнопрестъпник и неудачник, който няма никакви козове освен терора“, заяви Сибиха на 2 юни.

„Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети не може да промени това“, добави той.

  • Призив към съюзниците за конкретни действия

Украинският външен министър подчерта, че партньорите на Киев трябва да направят повече от това просто да осъждат руските атаки и да предприемат конкретни мерки за ограничаване на способността на Русия да продължава ударите си.

„Това, което можем да променим, е способността на Русия да продължава терора. Призовавам партньорите ни да действат, а не само да осъждат. Има конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети“, каза той.

Сибиха призова за използване на деблокирания Европейски фонд за мир за финансиране на програмата PURL и за закупуване на допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракети за Украйна. Той настоя и за ускоряване на създаването на коалиция за противодействие на балистичните заплахи, както и за увеличаване на инвестициите в украинските способности за далекобойни удари.

„Първо. Използвайте деблокирания Европейски фонд за мир, за да финансирате програмата PURL и да закупите допълнителни системи "Пейтриът" и ракети за Украйна. Ускорете изграждането на антибалистичната коалиция. Увеличете инвестициите в украинските далекобойни способности“, заяви министърът.

  • Искане за нови санкции срещу Москва

Сибиха също така призова за по-строги санкции срещу Русия, забрани за пътуване на руски участници във войната, пълно използване на замразените руски активи и по-дълбока международна изолация на Москва.

„Второ. Засилете натиска върху Русия чрез нови санкции, забрани за пътуване на участниците в бойните действия, пълно използване на замразените активи и изолация“, каза той.

По думите му Европа трябва да предприеме и отдавна отлагани политически стъпки, включително откриването на нови преговорни клъстери в процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

„Трето. Предприемете отдавна чакани стратегически стъпки, като откриването на преговорни клъстери за Украйна“, заяви Сибиха.

  • „Цената за режима на Путин ще расте“

Украинският първи дипломат подчерта, че Москва трябва да разбере, че атаките срещу цивилни няма да я доближат до победа, а само ще увеличат цената, която Русия плаща за войната.

„Терористите в Москва трябва да осъзнаят, че техните брутални атаки няма да ги доведат доникъде. Че цената за техния режим ще продължи да расте. Че единственият изход за Путин е незабавно да прекрати тази война“, каза Сибиха.

Той добави, че дипломатическите усилия могат да бъдат успешни само ако са подкрепени от реален натиск върху Кремъл.

„Мирните усилия ще успеят единствено ако бъдат подкрепени с реален натиск върху Москва“, заяви министърът.

По-рано руска нощна атака срещу град Днипро отне живота на най-малко девет души, сред които и двегодишно дете. Общо 35 души са били ранени, като 20 от тях са настанени в болница.

Източник: united24media    
Украйна Андрий Сибиха Русия Владимир Путин военни престъпления руска агресия военна помощ Пейтриът санкции срещу Русия Европейски фонд за мир
Последвайте ни

По темата

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 11 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 11 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 10 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Милениълите признаха своята най-голяма зависимост</p>

Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Свят Преди 31 минути

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Любопитно Преди 1 час

Двама от най-любопитните участници в “Сезона-Слънце” влизат в блиц, в който няма грешни отговори, само много смя

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Свят Преди 1 час

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 1 час

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 1 час

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 1 час

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

,

Този вкусен плод пази кожата ни от слънцето

Любопитно Преди 1 час

Проучването, ръководено от учени от Западния Новингландски университет (САЩ), предполага, че плодът буквално може да задейства промени в ДНК

<p>Мадяр е готов да се срещне със Зеленски, ето кога&nbsp;</p>

Мадяр е готов да се срещне със Зеленски в началото на следващата седмица

Свят Преди 1 час

Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща

<p>Българки начело на тайни бардаци в Австрия, полицията разби схемата</p>

Разкриха нелегални публични домове в Австрия, сред заподозрените са две българки

Свят Преди 2 часа

Полицията в Инсбрук разследва схема за сводничество и незаконна проституция

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Почина актьорът от "Туин Пийкс" Оуейн Рийс Дейвис

Свят Преди 2 часа

Уелският актьор Оуейн Рийс Дейвис, познат с ролите си в култовия „Туин Пийкс: Завръщането“ и сериала „ОА“, издъхна внезапно на 44-годишна възраст. Семейството му сподели, че обстоятелствата около смъртта му все още остават неизяснени

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

България Преди 2 часа

Пострадалата 19-годишна жена е била принудена да се качи в автомобил, сочат данните по делото

<p>БНБ преведе 281 млн. евро в държавния бюджет</p>

БНБ преведе годишната си печалба в полза на бюджета

България Преди 2 часа

Преводът е част от законово установения механизъм за разпределение на финансовия резултат на БНБ

,

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че има рак

Свят Преди 2 часа

75-годишният шотландец сподели, че е възнамерявал да не разкрива публично лечението си, но в крайна сметка го обяви в социалните мрежи

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Златна тоалетна и кокошки за рожден ден: Най-абсурдните подаръци на холивудските звезди

Любопитно Преди 2 часа

Когато милионите са в повече, луксозните коли и скъпите бижута стават скучни. Вижте кои световни знаменитости решиха да изненадат половинките си с живи кокошки, златни тоалетни чинии, истински човешки кости и дори... парцел в гробището

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Любопитно Преди 2 часа

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб“ в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани“ от спорта

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Мицкоски за България: Като добър съсед сме готови да помогнем

Свят Преди 2 часа

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

От класика до съвременно зрелище: Георги Мамалев и Валентин Ганев повдигат завесата към непреходните пороци в „Скъперникът"

Edna.bg

Президентът Макрон надъха "петлите" за Мондиал 2026

Gong.bg

Вижте как шофира Рахийм Стърлинг малко преди да бъде арестуван (видео)

Gong.bg

КЕВР обяви предложенията си за новите, по-високи цени на тока и парното

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg