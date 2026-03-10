Иранска атака в Бахрейн уби човек, ОАЕ съобщават за нападение с дрон в Кюрдистан

Е дин човек е убит, а няколко са ранени при иранска атака срещу жилищен район в столицата на Бахрейн Манама, съобщи рано тази сутрин Министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от Франс прес.

„Първоначалните данни сочат, че един човек е бил убит, а няколко са ранени при явна атака на Иран срещу жилищна сграда в столицата“, написа министерството в социалната мрежа „Екс“.

Dozens of people have been injured in Bahrain after the Sitra area was targeted by Iranian drones, authorities told CNN. The country's national oil company Bapco has also declared "force majeure" after the attack. pic.twitter.com/igHRNGP1hl — CNN (@CNN) March 9, 2026

Междувременно Обединените арабски емирства (ОАЕ) тази сутрин обявиха, че генералното им консулство в Иракски Кюрдистан е било атакувано с дрон.

Това нападение „представлява опасна ескалация и заплаха за регионалната сигурност и стабилност“, посочи Министерството на външните работи на ОАЕ в изявление.

Съобщава се за материални щети, но няма жертви, добавя същият източник.

„Атакуването на дипломатически мисии и помещения е грубо нарушение на всички международни правила и закони“, добави министерството. То не уточни откъде е бил пуснат дронът и призова местните власти да разследват обстоятелствата около това нападение, за да идентифицират виновните.