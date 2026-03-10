България

Пеевски внася предложение за увеличение на заплатите в "Български пощи"

Според него възнагражденията в сектора са "скандално ниски"

10 март 2026, 08:54
Пеевски внася предложение за увеличение на заплатите в "Български пощи"
Източник: Пресцентър ДПС-НОВО НАЧАЛО

Л идерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че настоява за незабавно увеличение на възнагражденията на служителите в „Български пощи“. Според него заплатите в сектора са „скандално ниски“ и трябва да бъдат повишени с 5% още с приемането на т.нар. удължителен бюджет.

По думите му, ако служебното правителство не предприеме тази стъпка, парламентарната група на „ДПС - Ново начало“ ще внесе собствено предложение за увеличение на възнагражденията при обсъждането на бюджета в Народното събрание.

Предложението ще бъде за 5% ръст на заплатите със задна дата - от 1 януари, каквото е и искането на протестиращите служители.

Пеевски подчерта, че за около 7000 работещи в „Български пощи“, от които над 5100 получават минимална работна заплата, политическите спорове не са от значение.

Според него е необходимо бързо решение, което да подобри условията на труд и възнагражденията в сектора.

Той допълни, че това е един от най-ниско платените сектори в страната и затова институциите трябва да реагират своевременно и адекватно на исканията на служителите.

Източник: Пресцентър на "ДПС - Ново начало"    
