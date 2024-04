Какво е "Железен купол" и какво представляват ПВО системите на Израел?

С ъс сигурност най-горещата световна тема продължава да е конфликтът между Иран и Израел, а най-интригуващият въпрос е как последните успяха да неутрализират почти изцяло атаката срещу тях на 13 април.

По данни на BBC, Иран е изстрелял над 300 безпилотни самолети камикадзе, 110 ракети земя-земя, 36 крилати и 185 дрона. Въпреки това отбранителните системи на Израел се противопоставиха изключително успешно на нападението, като според говорителят им, адмирал Даниел Хагари, щетите са "минимални".

"Неутрализирахме 99% от атаките срещу нас. По-голямата част от ракетите са прихванати извън границите ни. Установени са само няколко попадения, сред които във военна база в южната част, но щетите по инфраструктурата са малки", коментира той.

"Железен купол" - основната заслуга за това е на противовъздушната система на Израел, която пази страната от 2011 година - "Железен купол" (но не само). Тя е изключително ефективна при прихващането на всякакви вражески ракети и снаряди, изстреляни от късо разстояние, с обхват на действие до 70 км.

Състои се от куп многофункционални радари, които откриват и проследяват различни по брой и вид въздушни цели, след което изпращат управляеми ракети (които могат да променят траекторията си) към тях. Те не поразяват директно, а избухват в момента, в който се доближат достатъчно, за да ликвидират целта.

Израел обаче разполага и с други впечатляващи ПВО системи като:

David's Sling, които са с обхват до 300 км. (среден до голям обсег), както и системите срещу балистични ракети Arrow 2 и Arrow 3 с обхват до 2400 км.

В отбранителния си арсенал имат и американските Patriot с обхват до 160 км., предназначени за прихващане на почти всички видове ракети и дронове, а също така и системата "Стрела", предназначена да работи извън атмосферата.

Extremely rare footage shows an exoatmospheric interception amid the Iranian ballistic missile attack on Israel, likely by Israel’s state-of-the-art Arrow 3 air defense system. The IDF it intercepted "the vast majority of the dozens of Iranian ballistic missiles that were fired… pic.twitter.com/kBH2N0Led5