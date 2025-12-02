Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Г олемите световни медии информират за протестите в България от понеделник вечер.

На 1 декември се проведоха масови демонстрации срещу проектобюджета за 2026 г. в големите градове в България с хиляди участници. Протестиращите в София се събраха в Триъгълника на властта, като едно от основните им искания бе изтегляне на Бюджет 2026 и внасяне на нов законопроект.

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

"Ройтерс" съобщи, че хиляди са излезли на улиците в София и други градове срещу първия бюджет, изготвен в евро - този за 2026 г., месец преди страната да приеме общата валута на 1 януари.

"Франс Прес" и "Дойче Веле" подчертават, че демонстрациите са най-мащабните от години, като според организаторите в столицата са се събрали около 50 хиляди души.

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд”. Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”

“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”. В контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията, отбелязва вестникът.

“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” или “Оставка!”, пише изданието.

Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да подаде оставка.

Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки.

С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.

“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия "Цет Де Еф".

Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.

Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.

“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.