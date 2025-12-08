Децата, които Путин крие от света - охрана, изолация и страх от отрова

П араноичният деспот Владимир Путин управлява Русия с желязна ръка, което кара повечето хора да не могат да си го представят като баща зад затворени врати, пише американското издание The New York Post.

Но тази седмица личният живот на руския лидер рязко попадна в светлината на прожекторите, след като украински журналист се приближи до една от предполагаемите му дъщери – 22-годишната Елисавета Руднова – близо до дома ѝ в Париж и ѝ каза, че Путин е отговорен за смъртта на брат му. „Какво общо имам аз с това?“, отвърна тя в заснетия на видео разговор.

Elizaveta Krivonogikh, also known as Luiza Rozova aka "Putin's secret daughter", strolling on the streets of Paris: pic.twitter.com/vh7EudhNbS — Daractenus (@Daractenus) December 4, 2025

Както и останалите деца, които се твърди, че Путин е заченал, Руднова води много необичаен живот. „Да си дете на Путин означава да носиш огромен товар“, казва пред The Post авторът Джон О'Нийл, който дълго е изследвал Русия и е писал за нея.

Путин, на 73 години, официално има само две дъщери – 40-годишната Мария Воронцова и 39-годишната Катерина Тихонова, от първата си съпруга, бившата стюардеса на „Аерофлот“ Людмила Путинa. Двойката се разведе през 2013 г., след почти 30 години брак, на фона на спекулации, че Путин е имал тайно дете, за което сега се смята, че е Руднова, с друга жена едно десетилетие по-рано. Биологични доказателства, че Путин е баща на Руднова и на други по-късни предполагаеми деца, никога не са били представени.

Руднова е родена през 2003 г. и е отгледана основно от майка си – бивша чистачка, която сега контролира империя, оценявана на 105 милиона долара.

Смята се също, че Путин има двама синове на 9 и 5 години от друга жена – олимпийската гимнастичка Алина Кабаева, известна някога като „най-гъвкавата жена в Русия“. Момчетата и майка им уж живеят в горски комплекс, защитен с противовъздушна система, обучават се вкъщи и не общуват с други деца. Има и слухове за 10-годишни близначки. Но не е известно дали наистина съществуват и дали Путин е техен баща.

Руският президент е толкова яростно потаен по отношение на семейството си, че дори признатите му дъщери – ендокриноложката Воронцова и директорката на проекти Тихонова, никога не са били снимани публично с него.

🧵

1/7: The Double Life

Imagine growing up with the most powerful person in the country, but having to hide who you are. That was life for Putin's daughters, Maria and Katerina. They used fake names just to attend school, carrying the weight of their father's power in secret. https://t.co/uB3OJJkQc5 pic.twitter.com/szE9i5qA0N — Pradeep B (@tweetsofpradeep) October 18, 2025

„Путин се е научил да действа хитро още от службата си в КГБ. Той е човек, чиито очи не можеш да разчетеш“, казва О'Нийл. „А сега той трябва да изолира децата си от страх да не бъдат убити, а с това и самият той да бъде уязвен. Какъвто и семеен живот да има, е строго пазена тайна. Всичко около него е тайна. Първо, заради страха от убийство. И второ, защото Путин би се страхувал какво могат да чуят или кажат и някое от тях да излезе и да издаде истината“.

Според О’Нийл Путин никога не би признал деца, родени извън брака, заради религиозните си убеждения. „Той се представя за православен религиозен лидер, затова знае, че би изглеждало лошо да има множество любовници и деца от различни жени“, казва той. „Трябва да изглежда като семеен човек, а вече има един развод и две дъщери“.

Ето как протича животът на предполагаемите му деца:

Елисавета Руднова

Елисавета Руднова, известна и под псевдонима Луиза Розова, поразително прилича на Путин и е най-обсъжданата „може би дъщеря“ в Русия. Смята се, че е дъщеря на Путин и 50-годишната Светлана Кривоногих, която според информации имала афера с него през 2003 г., докато е работела като чистачка в един от луксозните му имоти.

През 2020 г., след като руското издание Проект разкри семейната ѝ връзка с Путин, социалните ѝ мрежи избухнаха, както и негативните реакции. Критиците я нападаха за това, че демонстрира разточителен живот онлайн, докато Русия се бори с бедност и хаос от пандемията. Почти за една нощ тя изчезна от руските социални платформи. Проект беше затворен, репортерите му бяха обявени за „чуждестранни агенти“, а основателят му, принуден да напусне страната.

Руднова напуска Русия като Елисавета Кривоногих около началото на инвазията в Украйна през 2022 г., преди да се появи отново в Париж под сегашното си фамилно име. Тя завършва престижното училище ICART по културен и арт мениджмънт и работи в две парижки галерии – иронично известни с антивоенни и дисидентски изложби.

‼️ "The person who took millions of lives and destroyed mine": Putin's alleged daughter shared her photos and publicly criticized her dictator father, — BILD



📍Luiza Rozova born on March 3, 2003 in St. Petersburg.



📍She graduated from the art academy in Paris and organized… pic.twitter.com/VakSijbS0v — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 4, 2025

Когато журналистът я спира тази седмица, Руднова, придружавана от професионален бодигард, остава спокойна. „Наистина съжалявам, че това се случва. За съжаление не нося отговорност за ситуацията. Радвам се, че имахте смелост да дойдете и да говорите с мен. Приятна вечер“, казва тя.

Немското издание Bild твърди, че е видяло нейния личен канал в Telegram и през август съобщи, че Руднова е писала за „мъжа, който отне милиони животи и разруши моя“. „Освобождаващо е отново да мога да покажа лицето си пред света“, писала тя в чата „Art of Luiza“. „Напомня ми коя съм и кой разруши живота ми“, добавя прозрачен намек към Путин.

Майка ѝ, Светлана Кривоногих, живее в апартамент за 4,1 млн. долара в Монако и пътува с яхта, която получава военна охрана при пристигане в Санкт Петербург. Тя притежава дял в един от най-големите частни банки в Русия и е собственик на скандален нощен клуб в Санкт Петербург, известен с еротичните си шоута.

„Путин не се интересува да постави някоя от дъщерите си във властта – Русия традиционно не цени женското лидерство. Но ще се погрижи добре за тях, за да не бъдат изкушени да говорят срещу него. Сигурен съм, че следи какво казват“, допълва О’Нийл.

Иван Путин и Владимир Путин-младши

Путин и дългогодишната му (според слуховете) партньорка Алина Кабаева имат двама малки синове и вероятно близначки. Путин и Кабаева (на 41 години), са свързвани публично още от 2008 г., въпреки че и двамата отричат връзка. 9-годишният Иван и 5-годишният Владимир живеят основно в резиденцията на Путин край езерото Валдай, северозападно от Москва, сочи разследване на Dossier Center.

„Те живеят в резиденции, охранявани от ФСО (елитната служба за сигурност на Русия)“, се казва в доклада. Момчетата се обучават единствено от наети гувернантки, не ходят на училище, не общуват с други деца и пътуват само с частни самолети, яхти или бронирани влакове. Всички техни активности, от спорт до игра, протичат под непрекъснат надзор.

„Датите им на раждане са известни само на най-близкия семеен кръг“. О’Нийл смята, че е малко вероятно те да знаят нещо за почти тригодишната война в Украйна. „Когато пораснат, вероятно ще искат да бъдат лоялни към баща си. Може би един ден ще осъзнаят колко ужасно е било, но колко ужасно е и да разбереш, че баща ти е истински зъл човек“.

👀Photos of Putin and Kabaeva's sons shown for the first time, they live under fake names, – rosZMI.



Vladimir and Ivan were born in 2015 and 2019 – in Switzerland and Moscow, and now live in isolation in residences in Valdai and Sochi and very rarely appear in public.



TRUHA⚡️Uk pic.twitter.com/bjdik5cESH — Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) October 7, 2025

Според него е невероятно децата да виждат Путин като топъл или любящ човек дори насаме. Домът във Валдай е защитен от модерни системи срещу украински дронове и ракети. „Както Владимир Путин, така и синовете му имат собствени чаши и пият само от тях“, гласи докладът на Dossier Center, изготвен с помощта на служител от резиденцията. „Служители по сигурността винаги са наблизо“.

Децата рядко виждат Путин, но той ги „глези повече, отколкото някога е глезил дъщерите си“, твърди докладът. Путин никога не е признавал публично момчетата. Но през август тази година каза пред ученици в Сибир, че „малките членове на моето семейство говорят китайски“. Смята се, че учат и английски, и немски.

Според източници Путин и Кабаева имат и 10-годишни близначки, родени край Лугано, Швейцария, през 2015 г. Но съществуването им не е потвърдено.

Иван, също роден в Лугано през 2015 г., е запален хокеист. Обсебен е от филмите на „Дисни“ и дори се облича като героите – нещо, което много дразни руския президент.

О’Нийл не смята, че Путин е типичният грижовен баща. „Може би е от типа хора, които понякога играят с децата и се надяват да се справят добре на състезание по вдигане на тежести или футболен мач“, казва той. „Но трудно мога да повярвам, че е истински топъл човек. Нищо от миналото му не подсказва това“. Той вярва, че Путин отглежда синовете си да бъдат „безмилостни“ и „много лоялни“ към него и Русия.