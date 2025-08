"Унищожи живота ми" - "тайната дъщеря" на Путин със загадъчни думи в социалните мрежи

П редполагаемата тайна дъщеря на руския президент Владимир Путин се обяви срещу баща си в загадъчен пост, в който осъжда човека, който я е „унищожил“ и е „отнел живота на милиони хора“, пише The Post .

Елизавета Кривоногих, 22-годишна възпитаничка на художествено училище, живееща в Париж, за която се смята, че е най-малката дъщеря на Путин, сподели посланията в личната си Telegram, в унисон с нарастващата си откритост в Instagram, тъй като започна да споделя повече свои снимки.

Putin’s reputed secret daughter Elizaveta Krivonogikh has slammed the Kremlin dictator in a series of social media posts as “the man who took millions of lives — and destroyed mine” pic.twitter.com/bOa0T1PgxH — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 4, 2025

„Освобождаващо е, че отново мога да покажа лицето си на света“, пише тя, съобщава Bild.

„Това ми напомня коя съм и кой унищожи живота ми“, допълва тя.

Чатът в Telegram, наречен „Изкуството на Луиза“, се позовава на работния ѝ псевдоним Луиза Розова.

Кривоногих не назовава изрично Путин в нито един от постовете, но също така никога не е отхвърляла популярните теории за истинското си потекло.

Начинаещата художничка е родена през 2003 г. след подозрения за афера между Путин и майка ѝ Светлана, тогавашната домакиня на президента.

"The man who took millions of lives and ruined mine." Putin's alleged daughter has spoken out against the Kremlin leader for the first time, reports Bild.



Putin's alleged illegitimate daughter, Luiza Rozova, known as Elizaveta Krivonogich, has revealed her face and accused the… pic.twitter.com/AODYTqnS7C — Belsat in English (@Belsat_Eng) August 4, 2025

Бомбата е разкрита за първи път след разследване на руската медия Proekt през 2020 г., като се посочва „феноменалната ѝ прилика“ с Путин. Той не е вписан в акта ѝ за раждане, но е включено „Владимировна“, което се превежда като „дъщеря на Владимир“.

През 2021 г. убитият журналист и руски опозиционен лидер Алексей Навални разкри Instagram на Кривоногих, в който се подчертаваше луксозният ѝ живот и зашеметяващото богатство на семейството ѝ, което мнозина приписваха на връзката им с опозорения руски президент.

Макар че първоначално Кривоногих се радваше на живота в светлината на прожекторите, тя се оттегли, след като Русия нахлу в Украйна през 2021 г. и Instagram внезапно беше затворен. Оттогава тя се завръща, но в началото е по-сдържана и крие лицето си на много снимки.

Сега изглежда е променила настроението си - и е сменила страната си по отношение на опустошителната война, след като преди това оплакваше невъзможността си да „направи допълнителна обиколка около любимия ми Санкт Петербург“.

Elizaveta Krivonogikh, also known as Luiza Rozova, has criticized Russian President Vladimir Putin, her alleged father, after more than a year of silence. https://t.co/0UXOsZYCN6 — Newsweek (@Newsweek) August 5, 2025

Оттогава Кривоногих е отрекла предишния си начин на живот с неприлично богатство, обсипан с Gucci, и говори открито срещу клането на предполагаемия си баща в Украйна, докато работи в парижка художествена галерия, специализирана в антивоенни произведения.

Кривоногих приема и допълнителен псевдоним - Елизавета Руднова, вдъхновен от покойния съюзник на Путин Олег Руднов - нахален намек за нейния неуловим произход.

Meet Elizaveta Krivonogikh, the secret daughter of Vladimir Putinhttps://t.co/pfFWyKgtTm — Economic Times (@EconomicTimes) August 4, 2025

Въпреки това критиците на Путин не вярват напълно на променения ѝ образ и настояват, че тя не би трябвало да работи в пространство, в което би могла да общува с украинци, независимо от позицията си.

„Наистина ли съм отговорен за дейността на семейството си, което дори не ме чува?“ пише Кривоногих.

Говори се също, че Путин има двама тайни сина - 10-годишен и 6-годишен, с бившата си любов гимнастичка и олимпийска златна медалистка Алина Кабаева.