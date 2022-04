Коя е Луиза Розова - предполагаемата тайна дъщеря на Владимир Путин

Л ичният живот на руския президент винаги е бил пазен в тайна и за семейството му не се знае много. Но откакто Русия нахлу в Украйна, вниманието към Владимир Путин се засили и всяка една подробност около живота му се разглежда под микроскоп.

Официално той има две дъщери от бившата си съпруга Людмила Путина. Мария е ендокринолог, работи в медицински изследователски център, който изследва терапии за лечение на рак. Катерина е експерт в сферата на технологиите и работи за "руската държава и отбранителна индустрия". Баща им винаги е избягвал да говори за тях, защото за него е важно те да могат да имат свой личен живот, без да бъдат излагани на привилегии или дискриминация заради семейството си.

Има слухове обаче, че двете момичета не са единствените потомки на Путин, а всъщност те имат полусестра, наречена Елизабет, която е по-популярна като Луиза Розова. Говори се, че в началото на политическата си кариера президентът е имал връзка с жена на име Светлана, която е била обикновена чистачка. Само за една нощ тя се е превърнала в една от най-богатите дами в Русия.

And then there is Putin’s rumoured 18-year-old love child: Luiza Rozova bears an uncanny resemblance to the president and she has acknowledged they share that oddly impassive, slightly pouty look, telling Russian GQ she “probably” looks “similar” to a young Putin pic.twitter.com/0rtT0Urp2j