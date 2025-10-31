Любопитно

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Стивън Кинг неведнъж е разказвал как идеята му се е родила именно по време на престой в хотел „Стенли“ в Колорадо

31 октомври 2025, 14:59
Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг
Източник: Getty Images

И сторията зад „Сиянието“ може да се окаже по-пластова, отколкото феновете си мислят.

Филмът на Стенли Кубрик от 1980 г., базиран на романа на Стивън Кинг от 1977 г., се счита за един от най-великите хорър филми на всички времена. В книгата и екранизацията семейство Торънс – Уенди, Джак и синът им Дани – се местят в изолиран планински хотел в Колорадо, за да се грижат за него през зимата.

Близначките Грейди от "Сиянието": 45 години по-късно – икони на ужаса и стила

Въпреки желанието си да започнат начисто, отношенията им се влошават, а страховитите видения на Дани сякаш се сбъдват, докато психиката на Джак постепенно се разпада.

Макар „Сиянието“ да не е базирано на реална история, Стивън Кинг неведнъж е разказвал как идеята му се е родила именно по време на престой в хотел „Стенли“ в Колорадо, пише PEOPLE.

Авторът споделя, че е сънувал кошмар, в който се преплитат неговите лични тревоги и отношения със семейството – и на сутринта вече имал основата за един от най-емблематичните си романи.

  • Какво представлява хотел „Стенли“

Хотел „Стенли“ отваря врати през 1909 г. в град Естес Парк, Колорадо – само на няколко мили от входа на Национален парк „Скалистите планини“. През следващите години той изиграва ключова роля в развитието на града, сочи официалният уебсайт на хотела.

Днес „Стенли“ не е просто място за тих отдих сред природата – той е и популярна дестинация за любителите на паранормалното, благодарение на репутацията си на „обитаван от духове“ хотел и връзката му със „Сиянието“.

Според Estes Park Trail-Gazette, всяка година курортът посреща над 400 000 посетители. Гостите могат да отседнат в стая 217 (в която Кинг е написал част от романа), да участват в специални турове, спиритически сеанси и магически представления, както и да посетят емблематичната атракция „Замръзналият мъртвец“.

Особено през октомври хотелът се превръща в любима сцена за сватби с призрачна тематика, съобщава The New York Times.

  • Обитава ли се хотел „Стенли“ от духове?

Легендите за призраци в „Стенли“ се разказват още преди Стивън Кинг да отседне там. Именно тези истории привличат телевизионни предавания като „Ловци на духове“, които разследват „най-обитаваното от духове място в Америка“.

Няма обаче призраци на близначки в сини рокли като във филма, но гостите често твърдят, че са преживели нещо свръхестествено. През 2016 г. турист на име Хенри Яу твърди, че е заснел призрачно присъствие на стълбите на хотела.

Стая 217 е смятана за най-обитаваната. През 1911 г. там избухва газова експлозия, която нанася сериозни щети и тежко ранява камериерката, по-късно възстановила се и останала на работа до края на живота си. Мнозина вярват, че нейният дух все още „прибира стаята“ на гостите.

Феновете могат да посетят и специално пресъздадения „Сияещ апартамент“ – реплика на стая 217 от романа (във филма това е стая 237). Там са възпроизведени всеки детайл – от шарката на килима до зелената вана. В апартамента има портрет на Кинг и една от оригиналните брадви, използвани от Джак Никълсън в прочутата сцена с банята.

Макар помещението да не се отдава под наем, то може да бъде разгледано по време на ежедневната обиколка „Сияещ тур“.

  • Вдъхновението зад „Сиянието“

„Сиянието“ не е базирано на реална история, но е вдъхновено от реално преживяване на Кинг и съпругата му Табита през 1974 г., когато двамата отсядат в „Стенли“.

По това време хотелът е на път да затвори за сезона, така че семейството се оказва единствените гости. Изолацията прави силно впечатление на писателя.

„Разхождайки се из коридорите му, си помислих, че това е идеалният – може би архетипният – фон за история за духове“, спомня си той на официалния си сайт.

Кинг разказва, че онази нощ е сънувал кошмар: малкият му син Джо тичал по коридорите, преследван от оживял пожарен маркуч.

„Станах, запалих цигара, седнах на стол и гледах през прозореца към Скалистите планини. Докато цигарата свърши, основите на книгата вече бяха запечатани в съзнанието ми“, спомня си той.

Кинг признава, че е вложил много от личния си опит и борбите си с алкохолизма и зависимостите в героя Джак Торънс.

„Писах много за алкохолизма в онези ранни години“, каза той в интервю за ABC Nightline през 2007 г. „Но нямах представа колко лично е всъщност.“

Той добавя: „Никога не съм отричал, че книгите ми имат връзка с живота ми. Понякога осъзнавам едва години по-късно, че съм описвал собствените си проблеми.“

Кинг се отказва от алкохола в края на 80-те години, след семейна интервенция, пише The Guardian.

  • Заснет ли е филмът в хотел „Стенли“?

Интересно е, че оригиналният филм на Кубрик не е заснет в „Стенли“. Екстериорът на хотел „Овърлук“ е сниман в „Тимбърлайн Лодж“ в Орегон, а интериорите са вдъхновени от хотел „Ахуани“ в Национален парк Йосемити и построени частично в студио в Англия.

Когато обаче Кинг преработва романа в минисериал през 1997 г., продукцията се снима именно в хотел „Стенли“. Режисьорът Мик Гарис споделя пред списание Rue Morgue, че първоначално снимките трябвало да са в Канада, но след като е видял хотела, настоял екипът да остане там.

„Казах: ‘Наистина ли трябва да отидем в Канада? Това е перфектното място – самото „Сияние“ оживява тук.’“

Любопитен факт е, че самият Кинг се появява в епизодична роля като ръководител на групата в минисериала.

Днес в „Стенли“ все още могат да се видят реквизити от продукцията, включително миниатюрна театрална къща, направена по модела на хотела.

