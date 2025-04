Живот в окупирана Украйна: „Руснаците дори се опитват да ни забранят празниците“

„Руснаците се опитват да забранят всичко украинско тук: език, а също и радиции. Дори украинските празници са забранени“. Това е тъгата и страхът на един рядко чут глас от Украйна – този на някой, живеещ в една от окупираните от Русия области на страната. Наричаме я Мария.

Докато САЩ ръководят усилията за преговори за мир в Украйна,

живеещите под руска окупация са изправени пред брутално, репресивно бъдеще.

Кремъл вече въведе строги ограничения, предназначени да заличат украинската идентичност, включително сурови наказания за всеки, който се осмели да не се съгласи.

In Chernihiv oblast, Russians are spreading leaflets calling on locals to collaborate. “Russia doesn’t fight against civilians…freedom of speech, opinion, and choice are Russia’s guaranteed priorities for Ukrainians”. Very basic propaganda that will never work pic.twitter.com/S7quP8Hu70