Как елитните войници на Северна Корея могат да променят войната в Украйна

Т ъй като хиляди севернокорейски военнослужещи са изпратени в Русия за вероятни действия срещу Украйна, възникват въпроси за това колко добре ще се справят бойците, които нямат боен опит.

Не е ясно колко жертви ще понесат силите на Пхенян и колко от елитните войници на страната севернокорейският лидер Ким Чен Ун ще бъде готов да включи в кървавия конфликт.

Украинското, южнокорейското и западното разузнаване заявиха през последните седмици, че Северна Корея изпраща между 10 000 и 12 000 войници в Русия, за да подкрепят военните усилия на Москва срещу Киев.

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е казал на южнокорейския президент Юн Сук Йол, че 3000 севернокорейски бойци се намират на „руски полигони в непосредствена близост до зоната на военните действия“.

По-рано този месец разузнавателната агенция на Южна Корея съобщи, че първоначална група от 1500 бойци е пътувала до Русия и е била оборудвана с руски военни униформи, оръжия руско производство и фалшиви документи, според които бойците са жители на региони в Сибир. В средата на октомври агенцията съобщи, че се очаква скоро да заминат още войници.

of power. South Korea has not only high-tech weapons, but also trained military specialists who can provide advisory support to Ukraine in the fight against North Korean troops. The South Koreans are well aware of the specifics of the actions of North Korean forces: their

3/12 pic.twitter.com/moopnwcbMt — Artur Rehi (@ArturRehi) October 22, 2024

Вашингтон заяви, че те ще бъдат „легитимни военни цели“, а американският пратеник в ООН Робърт Ууд заяви, че ако севернокорейски войски „влязат в Украйна в подкрепа на Русия, те със сигурност ще се върнат в чували с трупове“.

Как Русия ще се възползва от севернокорейските бойци?

На този етап от войната севернокорейските войски, които попълват редиците на Русия, имат няколко ясни предимства.

Андрю Йео, старши научен сътрудник в Центъра за азиатски политически изследвания на института Брукингс във Вашингтон, окръг Колумбия, заяви пред Newsweek: „Севернокорейските войски ще дадат на Русия незабавен тласък, тъй като ще увеличат руската жива сила на фронтовата линия.“

След повече от две години и половина изтощителна война и Киев, и Москва търсят начини да попълнят уморените си редици, като избягват непопулярни ходове като вълна от мобилизация или намаляване на възрастта за набиране, за да се включат по-млади новобранци.

Ръководителят на Съвета за национална сигурност на Киев, Олександър Литвиненко, заяви пред украинските депутати по-рано тази седмица, че Украйна ще мобилизира още 160 000 души в армията.

По-специално Русия заложи на тактиката, наречена „месомелачка“ в Украйна, като натрупа много голям брой жертви с атаки, водени от пехотата, за да пречупи защитата. През тази година тя постигна бавни, но стабилни успехи в източната част на разкъсваната от война Украйна. В сряда Русия съобщи, че е превзела Селидово - град в източната част на Донецка област, намиращ се на подхода към Покровск - ключов логистичен център за Киев.

По данни на Украйна от февруари 2022 г. насам Русия е понесла близо 700 000 жертви. По западни оценки броят на убитите и ранените в Москва е около 610 000 души, като най-кървавият месец досега е септември.

Високопоставен служител на естонското разузнаване заяви в края на октомври, че руските загуби може да достигнат 40 000 за месеца. Данните на САЩ сочат, че Москва е в състояние да привлича около 30 000 новобранци всеки месец.

Въпреки че според американския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания сегашният брой на севернокорейските войски би съставлявал незначителен процент от руските сили в Украйна, те все пак биха могли да „освободят руски войски, които да водят офанзиви и контраофанзиви, върху които Русия се фокусира“, каза Рамон Пачеко Пардо, професор по международни отношения в Кралския колеж в Лондон.

Did a little write up on all this:



North Korea Gaining Modern Combat Experience Fighting Ukraine Is A Big Problem:https://t.co/Qx6AUMiHnk — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 29, 2024

Изхождайки от силно милитаризираното общество на Северна Корея с нейната многобройна армия и редовни тренировки, бойците вероятно ще бъдат ефективни в подкрепа на руските операции, казва Пачеко Пардо пред Newsweek.

Въпреки непознаването на руската територия и оръжейните запаси, те вероятно няма да се нуждаят от задълбочено обучение за оръжията, пушките, минохвъргачките и другите експлозиви, които Русия използва срещу Украйна, твърди Пачеко Пардо.

„Те могат да бъдат полезни при изтласкването на украинските войски от районите на Курска област“, допълва Йео.

Изненадващото нахлуване на Киев в пограничната с Русия Курска област преди почти три месеца изненада Русия и много международни наблюдатели. Москва все още не е успяла да откъсне хватката на Киев върху контролираната от него област в Русия, известна като украински салиент, въпреки че през последните няколко седмици си върна част от територията, която Украйна заграби през лятото.

Една от школите смята, че Курската офанзива в Украйна - възприемана като успех от Киев и неудобна за Москва - наистина е дала основание за изпращане на севернокорейски войски, които да изтласкат украинските войски обратно към границата.

В четвъртък киевската служба за военно разузнаване GUR съобщи, че за първи път е открила севернокорейски войски в Курск предишния ден.

Смята се, че поне част от хилядите бойци са „щурмови отряди“ или членове на силите за специални операции на Пхенян, обучени за проникване и убийства. Според южнокорейски официални лица Пхенян разполага с около 200 000 членове на специалните си сили, според мозъчния тръст CSIS.

"Те със сигурност са по-добре обучени да се бият от руските наборници с малък или никакъв военен опит. Но не е ясно дали Ким Чен Ун би изпратил цял корпус от елитни войници“, казва Йео.

„Въз основа на това, което правят другите армии, тези изпратени войски ще бъдат добре обучени и екипирани, защото имат непосредствена мисия в „реалния свят“, а не мисия „на повикване“,“ оценява CSIS.

The arrival of North Korean soldiers in Ukraine will transform the largest European invasion since World War II into a truly global conflict. Putin will continue escalating until he is defeated and the cost of stopping him will only rise https://t.co/yCHp2HHrnD — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) October 25, 2024

Много от тези, които преминават през севернокорейската армия, се оказват на работа с невоенни задачи като земеделие и строителство, без изобщо да имат интензивна бойна подготовка, казва Джи Хьон Парк, севернокорейски дезертьор, сега старши сътрудник по въпросите на човешката сигурност в Центъра за азиатско-тихоокеанска стратегия.

„Като се има предвид това, вероятно е севернокорейските войски, разположени в Украйна, да не са изключително елитни сили. „Макар че някои войници може да са натоварени с операции за психологическа война, повечето от тях вероятно запълват празнините, оставени от руските сили, и действат като ненужно ''пушечно месо“, казва Парк пред Newsweek.

„Ако тези войски бъдат изпратени в пряка битка и понесат тежки загуби, това на практика ще се равнява на мащабно клане“, казва Пак.

Севернокорейският лидер може да е по-малко склонен да изпрати повече елитни бойци, ако загубите се доближат до скоростта, с която ги понасят руските войски, добавя Йео.

Какво ще се случи с Пхенян?

За Северна Корея тези бойци придобиват боен опит, на който не са били подлагани в голям мащаб от десетилетия, откакто с примирието бе сложен край на Корейската война през 1953 г.

Възможно е Северна Корея да използва своя персонал за работа с оръжия в бойни условия, за да ги изпробва и да разбере как да подобри оборудването си.

Пхенян е снабдил Москва със значителен брой ракети и с милиони снаряди. Нейната подкрепа, както заяви по-рано началникът на военното разузнаване на Киев, прави Северна Корея най-страшния от съюзниците на Русия, с който Украйна трябва да се бори. През последните месеци Киев упорито се насочва към складове за боеприпаси, в които се съхраняват севернокорейски боеприпаси.

Препъни-камъни

Пристигайки от откъснатото от света общество на Северна Корея, може да възникнат проблеми с комуникацията и безпроблемната съвместна работа с руските сили - каза Йео.

„Въпреки че севернокорейските войски се обучават в руски военни съоръжения в Далечния изток, различията в езика, културата, обучението и бойната доктрина могат да намалят ефективността на севернокорейските сили, докато те не бъдат по-добре интегрирани с руските части“, каза Йео.

Кадри, публикувани онлайн от руски и украински източници, изглежда показват севернокорейски войници в руски полигон в далекоизточния Приморски край, който граничи със севернокорейска територия. Вестник „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на анализ на видеоклиповете, разпространени онлайн, и на неназовани служители на разузнаването, съобщи, че севернокорейските войници са млади и изглеждат с леко телосложение, което говори за известно ниво на глад сред редиците, идващи от потайната държава.

„Севернокорейските войници са обусловени от непоколебима лоялност към своето ръководство и уникална психологическа устойчивост, култивирана от режима“, предназначена да вложи в личния състав на Пхенян чувството за „абсолютна саможертва в името на държавата“, казва Парк.

„Въпреки това тази психологическа подготовка може да не се превърне ефективно в практическа устойчивост при вида на активните бойни сценарии, които понастоящем се наблюдават в Украйна, където те ще се сблъскат с модернизирана и високоспособна опозиция на непозната територия“, каза Пак.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase