Йенс Столтенберг остава начело на НАТО за още една година

Г енералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че остава начело на алианса.

„Йенс Столтенберг обявява удължаване на мандата си като ръководител на НАТО с една година“, се казва в официално изявление, цитирано от АФП.

Генералният секретар ще остане на поста си до 1 октомври 2024 г. Мандатът му трябваше да изтече през октомври 2023 г. Той е удължен след решение на 31-те държави-членки на алианса.

"За мен е чест взетото решение на съюзниците от НАТО да удължат мандата ми като генерален секретар до 1 октомври 2024 г. В един по-опасен свят нашият алианс е по-важен от всякога​", написа Столтенберг в Twitter.

NATO members are expected to agree on Tuesday to extend the term of Secretary General Jens Stoltenberg for a further year, according to four diplomats. https://t.co/7LAzF4FbDV