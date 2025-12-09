Извънредно положение в Литва заради балони от Беларус

Л итва обяви извънредно положение във вторник (9 декември) заради заплахи за обществената безопасност, причинени от контрабандни балони, идващи от Беларус, съобщи правителството, цитирано от агенция Ройтерс (Reuters).

Литва обвинява Беларус, че позволява на трафиканти да използват метеорологични балони за прехвърляне на контрабандни цигари през границата, което многократно е принуждавало летище Вилнюс да спира работа и е нарушавало въздушния трафик.

„Извънредното положение се обявява не само заради нарушенията в гражданската авиация, но и заради интересите на националната сигурност“, заяви вътрешният министър Владислав Кондратович на правителствено заседание, излъчвано на живо.

Декларацията предоставя по-голяма оперативна свобода на армията, като ѝ позволява да действа в координация с полицията или самостоятелно, допълни Кондратович, но не уточни повече подробности.

Продължителността на извънредните мерки не беше уточнена.

Беларус, която позволи нейната територия да бъде използвана за руската инвазия в Украйна през 2022 г., отрече отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително в това, че уж е изпратила дрон, който да пусне „екстремистки материали“.

Литва – член на НАТО и Европейския съюз, който някога е бил част от Съветския съюз – отхвърли тези обвинения като неверни.