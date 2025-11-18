Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

М инистърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис каза вчера, че страната му може да отвори по-рано от обявения срок двата си гранични пункта с Беларус, които бяха затворени до 30 ноември, съобщи сайтът на Литовското радио и телевизия (ЛРТ/LRT.lt). Това е сигнал за потенциална промяна в курса на правителството спрямо действията на Минск, определени от Вилнюс като "хибридна атака“, отбелязва държавната медия. Освен със съюзника на Русия на изток, Литва граничи и с руския анклав Калининградска област на запад.

Минск реагира на затварянето на границата със забрана за завръщане на литовските камиони, намиращи се по това време на нейна територия, предаде Асошиейтед прес. Беларуското правителство обяви миналия понеделник, че тировете ще останат на определени за целта паркинги и ще им бъдат начислявани такси за паркиране, докато Литва не отвори отново двата контролно-пропускателни пункта Медининкай и Шалчининкай. Тяхното затваряне до края на настоящия месец бе обявено от литовската министър-председателка Инга Ругиниене на 29 октомври. Причината беше навлизането на балони с контрабандни цигари от Беларус в литовското въздушно пространство.

На следващия ден президентът на Беларус Александър Лукашенко разпореди на външния си министър Максим Риженков да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове, съобщи Ройтерс. Малко по-късно миналия вторник обаче литовският министър на външните работи Будрис заяви, че отказва да води разговори с Минск.

🇱🇾🇱🇹 With EU-funded #SIBMMIL support, IOM Libya facilitated a study visit to Lithuania for Libyan border authorities, enabling exchanges with the State Border Guard Service and visits to key sites to explore modern, safe and rights-based border management. pic.twitter.com/yq68TwqzTe — IOM Libya (@IOM_Libya) November 18, 2025

Заплахата на Лукашенко за камионите

Беларуският лидер Лукашенко, който е на президентския пост от над 31 години, заплаши миналия понеделник да задържи близо 1200 литовски камиона, блокирани към онзи момент на затворената от Вилнюс граница между двете държави, предаде АП. Той осъди решението на Литва да затвори границата като "абсурд“ и на свой ред обяви този ход като "хибридна война“ срещу страната му.

Според него Вилнюс трябва да се бори с контрабандата на стоки вътре в балтийската страна. Беларуските власти отказаха да отворят коридор само за евакуацията на блокираните литовски камиони, настоявайки Литва да отвори изцяло границата, отбеляза АП. "Ако не го направят през следващите няколко дни, ще вземем решение в съответствие с нашия закон. Възможна е и конфискация на превозните средства“, обяви Лукашенко, цитиран от Асошиейтед прес.

"Те не могат просто да се мотаят по пътищата – говорим за 1100-1200 големи камиона“, каза президентът. Ерландас Микенас от Националната асоциация на автомобилните превозвачи на Литва заяви в интервю за Радио "Свободна Европа“/Радио "Свобода“, че шофьорите, които са блокирани в превозните си средства, се чувстват "все по-уморени и по-вбесени“, защото част от стоките им са такива, че може да се развалят с течение на времето.

Лукашенко отбеляза, че беларуските власти ще повдигнат въпроса за затварянето на границата с Литва в разговорите си с Вашингтон, информира АП. През август той разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, което предизвика спекулации за евентуално затопляне на отношенията.

На следващия месец Лукашенко помилва 52 политически затворници като част от сделка, постигната с посредничеството на САЩ, която облекчи санкциите срещу националния авиопревозвач на Беларус "Белавия“, включително възобновяване на доставките на части и обслужването на самолети. Преди 10 дни Тръмп обяви, че Джон Коул, който е помогнал за сделката, става специален пратеник на САЩ за Беларус и ще работи по договарянето на освобождаването на още затворници, посочва АП.

Европейската комисия заяви в четвъртък, че е информирана за ситуацията с блокираните литовски камиони, но не коментира исканията на Вилнюс за допълнителни санкции срещу Минск, съобщи ЛРТ. "Говорейки за това, което се случва в момента с шофьорите на блокираните литовски камиони, ние сме обезпокоени от трудната ситуация, в която се намират те. Призоваваме беларуските власти да осигурят на всички водачи необходимия подслон, достъп до храна и санитарни услуги“, заяви говорителката на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен на пресконференция в Брюксел в четвъртък следобед в отговор на въпрос на ЛРТ.

Нейната колежка Паула Пиньо добави, че решението на Литва да затвори границите си с Беларус е отговор на хибридните атаки, идващи от Минск. "Бихме искали да изразим и солидарността на ЕК с Литва по този въпрос. Разглеждаме това като умишлено нарушение на външните граници на ЕС“, отбеляза Пиньо.

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена

Предложението на Минск и отхвърлянето му от Вилнюс

Литовският външен министър Будрис заяви миналия вторник, че ще откаже преговори с Беларус за отваряне на границата, след като президентът Лукашенко нареди на външния си министър Риженков да започне преговори, предаде Ройтерс. "Лукашенко не определя правила. Настоятелната ми препоръка към моето правителство ще бъде да не следва пътя, който се опитват да ни наложат“, каза Будрис пред литовския новинарски уебсайт "15мин" (15min.lt). "Не сме сами, имаме пълната подкрепа на САЩ“, каза Будрис във Вашингтон, където в понеделник се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио и със специалния пратеник за Беларус Коул.

Лукашенко бе наредил на външния министър да "организира преговори за нормализиране на ситуацията и възобновяване на пълноценното функциониране на граничните контролно-пропускателни пунктове на общата граница“, предаде Ройтерс. Беларуската новинарска агенция БелТА цитира пресслужбата на Лукашенко, според която литовската страна е представила във вторник варианти за изход от ситуацията.

В петък БелТА се позова на говорителя на беларуското Министерство на външните работи Руслан Варанков, който заяви, че външното министерство на Литва все още не е предоставило отговор на предложението, направено от беларуската страна, за преговори между двете ведомства с цел изход от положението на границата.

"Към днешна дата отговор от литовското Министерство на външните работи на нашето предложение не е получен. Вместо това Литва предложи среща на ниво заместник-началници на граничните служби на двете страни в началото на следващата седмица по въпроса за борбата с трансграничната престъпност“, заяви Варанков.

Той отбеляза, че тази инициатива е напълно в съответствие със стъпките, които Минск предлага на Вилнюс през последните години по линия на сътрудничество в областта на защитата и контрола на държавните граници. "И ние, разбира се, приветстваме едно такова подобно сътрудничество“, обяви говорителят пред БелТА.

"То обаче не решава въпроса за повторното отваряне на едностранно затворените от Литва гранични контролно-пропускателни пунктове и за възобновяване на движението на граждани, превозни средства и товари през тях. Още веднъж подчертаваме, че предвид сложния характер на този въпрос неговото разрешаване е възможно само на политическо и дипломатическо ниво, което гражданите на Беларус, Литва и други държави, включително ЕС, очакват от нас. Беларус е готова за това. Но има и друг, по-прост вариант, който не изисква преговори: Литва може просто да отмени едностранното си решение за затваряне на границата“, посочи Варанков.

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Промяната на курса на Литва

На въпрос вчера в Сейма (парламента на балтийската държава) дали контролно-пропускателните пунктове Медининкай и Шалчининкай могат да възобновят дейността си преди настоящия краен срок - 30 ноември, Будрис заяви, че правителството трябва да се основава на същите критерии, които доведоха до затварянето им. "Вярвам, че трябва да се ръководим от същите причини и параметри, които доведоха до вземането на досегашните решения. Смятам, че това е нещо, което трябва да се вземе предвид“, каза пред репортери той, цитиран от ЛРТ.

При затварянето на границата в края на миналия месец Вилнюс обяви, че контрабандните балони представляват заплаха за гражданската авиация, а и че са част от подривна хибридна операция, организирана от правителството на Лукашенко, припомня ЛРТ. Лидерите на ЕС осъдиха действията на Беларус, а НАТО заяви категоричната си подкрепа за Литва, добавя сайтът на Литовското радио и телевизия.

Будрис отбеляза вчера, че целта на затварянето на границата никога не е била строго обвързана с конкретна дата, а е насочена към ограничаване на "хибридните тактики“, предназначени да окажат натиск върху Литва, информира ЛРТ. "Наблюдаваме какво се случва в небето и на земята, независимо дали там към момента има дейност, или не. Не е и никога не е било наша задача да постигнем нещо до определена дата или да си поставяме някои по-амбициозни цели в дългосрочен план. Целта е да предотвратим хибридни атаки срещу нас, за да променим поведението на режима (в Минск – бел. ред.)“, обърна внимание външният министър, на когото се позова ЛРТ.

Будрис посочи в изявлението си пред Сейма вчера, че ситуацията със сигурността е започнала да се стабилизира. "Както виждам, ситуацията днес, дори при благоприятните метеорологични условия за хибридни атаки срещу нас, е под контрол. В смисъл, че на нашите летища протича нормална дейност“, каза той.

Литва допусна някои изключения от граничните ограничения, но пунктовете Медининкай и Шалчининкай остават изцяло затворени, тъй като правителството във Вилнюс запазва оценката си за съществуваща опасност с оглед действията на Минск, акцентира ЛРТ. Столицата Вилнюс се намира на около 30 километра от границата с Беларус.