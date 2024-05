Извънредно положение в части от Сърбия: Лошото време взе жертва

С ърбия днес отстранява последиците от лошото време, обхванало страната вчера, и довело до смъртта на един човек и до обявяване на извънредно положение югозападния град Нови пазар, съобщават сръбските медии.

Починала е жена в северния град Сомбор, след като дърво е паднало върху колата, която е управлявала, информира сръбската национална телевизия РТС.

Заради лошото време в Нови пазар беше обявено извънредно положение. Реките в града вчера са излезли на места от коритата си, но вече са се отдръпнали. Тъй като канализацията не е могла да поеме водите от обилните валежи, улиците вчера са били наводнени, а вода е влязла в няколко къщи и заведения. На някои места в Нови пазар са паднали 65 литра дъжд за един час.

