Изригна вулкан в Нова Зеландия, има ранени

В улканът Белия остров в Нова Зеландия изригна внезапно, а по-малко от 50 души са били в опасна близост. Туристи са били забелязани да се разхождат от вътрешната страна на ръба на кратера малко преди изригването.

Местната полиция информира, че поне един човек от евакуираните е в критично състояние.

Белият остров или Ухакаари се намира край бреговете на Северен остров и е един от най-активните вулкани в страната. Въпреки това островът е туристическа дестинация с чести еднодневни турове и живописни полети.

Етна разтърси Сицилия, изригва пепел, разрушения

Вулкан уби десетки и рани стотици, драмата продължава

„Първоначално се смяташе, че на острова или в близост до него е имало около 100 души по време на изригването, сега вярваме, че е са били по-малко от 50. Някои от тях бяха транспортирани до брега, но се смята, че на острова все още има хора, които се издирват. От евакуираните хора поне един е в критично състояние”, заявиха от полицията.

Video of the eruption of the Whakaari/White Island Volcano in New Zealand. This vision is from @sch who had been on the island only 20 minutes earlier with his family and a tour group, which is also shown in the video. Up to 50 people may have been on the island at the time. pic.twitter.com/ZsArOr7o6r