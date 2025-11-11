Свят

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

11 ноември 2025, 08:09
Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата
А мериканският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита по отношение на почти всички държави по света, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че неговото правителство планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Американският президент също така похвали като "добра сделка" споразумението постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни.

"Работим по споразумение с Индия, което е много различно от всичко досега", посочи Тръмп и добави, че в даден момент САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
