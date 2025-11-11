Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

А мериканският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита по отношение на почти всички държави по света, предаде Ройтерс.

Тръмп направи бомбастично изказване за митата

Тръмп каза, че неговото правителство планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Тръмп: Отворен съм за преговори, ако другите страни предложат "нещо феноменално"

Американският президент също така похвали като "добра сделка" споразумението постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни.

Тръмп: Дръжте се здраво, няма да е лесно

"Работим по споразумение с Индия, което е много различно от всичко досега", посочи Тръмп и добави, че в даден момент САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.