Свят

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му

9 ноември 2025, 17:16
Източник: БТА/АР

И зраел съобщи, че е получил останките на заложник, за който "Хамас" твърди, че са на израелския офицер Хадар Голдин, убит по време на войната в Газа през 2014 г.

Очаква се израелски съдебни експерти да установят самоличността на останките, след като бъдат докарани в Израел.

Ако това се потвърди, Голдин ще бъде 24-ият починал заложник, чиито останки са върнати от "Хамас" от началото на примирието на 10 октомври, което сложи край на войната в Газа, предаде АФП.

„Израел получи чрез Червения кръст ковчега на загиналия заложник, който беше предаден на персонала на ЦАХАЛ и Шин Бет в Ивицата Газа“, заявиха от кабинета на министър-председателя.

Въоръженото крило на "Хамас", бригадите „Еззедин ал-Касам“, по-рано съобщи, че е намерило останките на Голдин в тунел в Рафа ден по-рано.

Тялото на Голдин се намира в Газа от смъртта му през 2014 г. Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му.

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Израелските медии съобщиха на 8 ноември, че Израел е позволил на "Хамас" и на персонала на Червения кръст да претърсят район под израелски контрол в Рафа, за да открият останките на Голдин.

„Лейтенант Хадар Голдин загина в героична битка по време на операция „Защитна граница“ през 2014 г. Тялото му беше отвлечено от "Хамас", която отказа да го върне през целия този период“, каза премиерът Бенямин Нетаняху на седмичната среща на кабинета днес, 9 ноември

Израел Хамас Хадар Голдин Заложници Ивицата Газа Върнати останки Война в Газа 2014
Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 8 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 7 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 10 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 8 часа

