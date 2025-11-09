"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

И зраел съобщи, че е получил останките на заложник, за който "Хамас" твърди, че са на израелския офицер Хадар Голдин, убит по време на войната в Газа през 2014 г.

Очаква се израелски съдебни експерти да установят самоличността на останките, след като бъдат докарани в Израел.

Ако това се потвърди, Голдин ще бъде 24-ият починал заложник, чиито останки са върнати от "Хамас" от началото на примирието на 10 октомври, което сложи край на войната в Газа, предаде АФП.

Gaza : le Hamas remet à Israël le corps de Hadar Goldin, détenu depuis 11 ans https://t.co/NbvWiT9ql3 pic.twitter.com/7fwjEVP3sw — exclusif.net (@exclusifnet) November 9, 2025

„Израел получи чрез Червения кръст ковчега на загиналия заложник, който беше предаден на персонала на ЦАХАЛ и Шин Бет в Ивицата Газа“, заявиха от кабинета на министър-председателя.

Въоръженото крило на "Хамас", бригадите „Еззедин ал-Касам“, по-рано съобщи, че е намерило останките на Голдин в тунел в Рафа ден по-рано.

Тялото на Голдин се намира в Газа от смъртта му през 2014 г. Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му.

Израелските медии съобщиха на 8 ноември, че Израел е позволил на "Хамас" и на персонала на Червения кръст да претърсят район под израелски контрол в Рафа, за да открият останките на Голдин.

„Лейтенант Хадар Голдин загина в героична битка по време на операция „Защитна граница“ през 2014 г. Тялото му беше отвлечено от "Хамас", която отказа да го върне през целия този период“, каза премиерът Бенямин Нетаняху на седмичната среща на кабинета днес, 9 ноември