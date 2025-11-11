България

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

След 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане

11 ноември 2025, 08:32
Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката
Източник: iStock/GettyImages

А ко сте от хората, които събират монетите от рестото си в касичка, трябва да знаете, че след 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане.

Тогава, какво правим с всички тези стотинки?

От онлайн платформата „Ние, потребителите“ дават няколко рационални идеи, а текстът публикува Агенция „Фокус“.

Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.

Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформирате в такъв талон обаче проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.

В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 ст. или от 5, 10, 20 и 50 ст., 1 лв. и 2 лв. на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси.

В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 ст. до 2 лв. са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2 лв.

А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети. Не чакайте последния момент! Съберете и обменете или оползотворете монетите си още сега! Всяка стотинка е от значение!

Източник: Агенция "Фокус"    
монети плащане обмяна на монети БНБ ваучери левове търговци съвети касичка такси
