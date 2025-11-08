Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

С лужители на болницата "Насър" в град Хан Юнис, Ивицата Газа, заявиха днес, че са получили телата на 15 палестинци, върнати от Израел съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня с радикалната палестинска групировка "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

"Хамас" и друга въоръжена групировка - "Ислямски джихад", предадоха на Червения кръст, и съответно на Израел, вчера тялото на заложник, убит при нападението на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в анклава.

Съгласно сделката за спирането на огъня в Газа Израел връща тленните останки на 15 палестинци за всяко получено тяло на израелски заложник.

В изявление канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф, който е с двойно гражданство - израелско и аржентинско. Това обяви и Националният институт по съдебна медицина на Израел.