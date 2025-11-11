Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

П ричината за смъртта на легендарния китарист и основател на KISS, Ейс Фрели, беше разкрита седмици след кончината му.

Според доклад на съдебния лекар на окръг Морис, получен от PEOPLE, Фрели е починал от травми на главата, получени вследствие на падане. Начинът на смъртта е определен като злополука. Рокаджията беше на 74 години.

„Бяхме съсипани и с разбито сърце“

Семейството на Фрели обяви смъртта му на 16 октомври в изявление, като посочи, че музикантът, роден като Пол Фрели, е починал по-рано същия ден в Мористаун, Ню Джърси, след падане в дома си.

По-рано TMZ съобщи, че китаристът е бил на животоподдържащи системи заради мозъчен кръвоизлив, причинен от падане няколко седмици по-рано.

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

„Напълно сме съкрушени и с разбито сърце. В последните му мигове имахме късмета да го обградим с любящи, грижовни, мирни думи, мисли, молитви и намерения, докато напускаше тази земя“, се казва в изявлението.

„Ценим всички негови най-хубави спомени, смеха му и празнуваме силните му страни и добротата, с които даряваше другите. Мащабът на кончината му е с епични размери и отвъд разбирането. Размишлявайки върху всичките му невероятни постижения, паметта за Ейс ще живее вечно“, добавят близките му.

Последното падане и отмененото турне

На 25 септември Фрели сам съобщи на феновете за падането, което той нарече „незначително“, в публикация в Instagram. Тогава сподели, че по лекарско предписание ще трябва да отмени концерт в Ланкастър, Калифорния, насрочен за следващия ден.

„Ейс очаква с нетърпение да продължи турнето си и да завърши работата по следващия си албум Origins Vol. 4“, се казваше в изявлението.

На 6 октомври обаче музикантът отмени всички останали дати от турнето си за 2025 г. „поради продължаващи медицински проблеми“.

Рок легенда с космическа визия

Ейс Фрели, известен с образа си на „Космическия човек“ и емблематичния грим на KISS, е съосновател на групата през 1973 г. и я напуска през 1982 г.

След това основава собствена група – Frehley’s Comet, която издава два албума и поставя началото на успешна солова кариера. Още през 1978 г. излиза неговият едноименен дебютен албум, който става платинен.

С албума Space Invader (2014) Фрели става единственият член на KISS, който влиза в Топ 10 на класацията Billboard 200 със солов проект.

В интервю за Guitar World през 2024 г. китаристът говори за последния си албум 10,000 Volts, като заявява, че той ще накара бившите му колеги от KISS „да изглеждат като имбецили“.

„Пол и Джийн се опитваха да унищожат репутацията ми през годините – знаем това. И за тяхно нещастие, 10,000 Volts ще ги накара да изглеждат като имбецили“, казва Фрели.

„KISS не са издавали албум от 2012 г., а ето ме – 17 години трезвен, и това е шестият ми албум, откакто напуснах KISS. Продължавам да творя и никой не може да ме спре. Създаването на страхотна музика е най-добрият начин да се бориш с онези, които те унижават. Ето как им затварям устата.“

Последно сбогом

Седмица след смъртта му в нюйоркския квартал Бронкс, където е роден, се проведе скромно възпоменание в чест на живота на легендарния рок музикант.

Сред присъстващите бяха съоснователите на KISS – Джийн Симънс, Пол Стенли и Питър Крис.

В публикация в Instagram от 23 октомври, водещият на SiriusXM и дългогодишен приятел на групата Еди Трънк сподели снимка на молитвена картичка с надпис „В памет на Пол „Ейс“ Д. Фрели“ и написа:

„@acefrehleyofficial вече е погребан в Бронкс, Ню Йорк.“

„Меко казано, последните дни бяха емоционални – сбогувах се с рок икона и дългогодишен приятел. Церемониите преминаха спокойно и достойно, в присъствието на близко семейство и приятели, включително тримата оцелели оригинални членове на @kissonline“, написа Трънк.

Той допълни, че семейството на Фрели му е дало разрешение да организира фенско трибют-шоу, което да почете наследството му и влиянието му върху безброй китаристи.

„Засега усилете музиката и си спомнете Ейс – празнувайте всичко, което ни даде и остави след себе си. #RIPAce,“ завърши той.