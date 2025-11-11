България

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

11 ноември 2025, 08:32
Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта
В България все по-често бизнес развиват лидери с висок професионализъм, овладели науката за мениджмънта и изкуството на лидерството, но и които преди всичко са родолюбци, патриоти с активна гражданска позиция, с мисия, посветена на това хората и средата да стават по-добри. Това заяви президентът Румен Радев на официалната церемония на 18-ото издание на конкурса “Мениджър на годината”.

Събитието, на което бяха отличени предприемачи, които създават, прилагат и утвърждават добри управленски практики в България, се състоя снощи в сградата на Софийската опера и балет. Държавният глава връчи наградата в основната категория, като “Мениджър на годината” за  2025 г. стана Дина Темелкова - изпълнителен директор на "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД. 

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса държавният глава отбеляза, че успехът на бизнес лидерите, които имат визия не само за бъдещето на своя бизнес, но и на страната ни, придобива по-голяма стойност на фона на редица предизвикателства - дълбоки промени в геополитически план, в глобалната икономика, бурното навлизане на изкуствения интелект.

По думите на президента постиженията на българските предприемачи имат още по-голямо значение предвид факта, че те се конкурират на световния пазар с успешни компании, които имат възможността да се развиват в по-благоприятна среда за правене на бизнес. 

"Успехът следва онези общества, които се борят за демокрация и когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия. Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, публичният ресурс се използва за развитие на човешкия капитал и научно-техническия прогрес, а не за бетониране на властта", заяви държавният глава.

Президентът Радев допълни, че големи постижения постигат компаниите, развиващи се в страни, в които правилата важат за всички, частната собственост и инвестициите са защитени, а обществата са се преборили за свобода и справедливост - задължителни условия за устойчив икономически растеж. "В малко по-различна среда от тази, поне засега, бизнес лидерите в България не просто оцеляват, а жънат успехи, което е достойно за уважение", каза Румен Радев.

Като пример за отношението на българската власт към бизнеса президентът посочи начина на изготвяне, представяне и комуникиране на проекта за държавен бюджет за 2026 г., съобщи прессекретариатът на Радев. 

"Вярвам, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес днес, страната ни ще продължи както да произвежда, така и да изнася повече и по-качествена продукция, бизнесът да е по-иновативен,  по-устойчив и конкурентоспособен", каза по време на церемонията Румен Радев.

